Він — імбецил, — військовий оглядач оцінив заяву Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Фото: ТАСС

Військово-політичний оглядач групи ''Інформаційний спротив'' Олександр Коваленко прокоментував пропозицію ексглави Роскосмосу Дмитра Рогозіна завдати удару по Україні космічною ракетою. Він дав свою оцінку використання РФ такої ракети.

Про це повідомив під час інтерв'ю NV Олександр Коваленко.

Читайте також:

Удар по Україні космічною ракетою

Нещодавно видання Bild повідомило, що ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував російському лідеру Володимиру Путіну завдати удару по Україні космічною ракетою. Таблоїд посилається на записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру ''Прогрес'' Дмитром Барановим, де обговорюються технічні деталі організації удару по великому українському місту за допомогою ракети-носія, що використовують для польотів у космос.

Український військово-політичний оглядач Коваленко прокоментував, що використання такої ракети є нераціональним для РФ.

"Дмитро Рогозін — імбецил. Тому що насправді застосовувати космічну ракету-носій, для такого невластивого для неї використання, це нераціонально — ані економічно, ані практично", — сказав Коваленко.

Оглядач також додав, що Рогозін не розуміється ані в військовій техніці, ані в космічній індустрії, як доказ цьому — його керування Роскосмосом.

"Він розуміється тільки на двох речах. Перша — російський неонацизм, і він є російським неонацистом, який добрався до верхів влади. А друга — він банально корупціонер. І саме цим і займався всі ці роки", — зазначив Коваленко.

На останок він сказав, що "ракета-носій, як от Союз, набагато дорожча, значно важча й набагато більша" за будь-яку іншу.

Нагадаємо, Росія тримає у Чорному морі ракетоносій з "Калібрами" на борту. Станом на 29 жовтня корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості шести одиниць. У Чорному та Середземному морях на чергуванні наразі присутні ракетоносії з "Калібрами".