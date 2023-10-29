Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Він — імбецил, — військовий оглядач оцінив заяву Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою arrow

Він — імбецил, — військовий оглядач оцінив заяву Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою

29 жовтня 2023 14:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Він — імбецил, — військовий оглядач оцінив заяву Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою
Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Фото: ТАСС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Військово-політичний оглядач групи ''Інформаційний спротив'' Олександр Коваленко прокоментував пропозицію ексглави Роскосмосу Дмитра Рогозіна завдати удару по Україні космічною ракетою. Він дав свою оцінку використання РФ такої ракети.

Про це повідомив під час інтерв'ю NV Олександр Коваленко.

Читайте також:

Удар по Україні космічною ракетою

Нещодавно видання Bild повідомило, що ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував російському лідеру Володимиру Путіну завдати удару по Україні космічною ракетою. Таблоїд посилається на записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру ''Прогрес'' Дмитром Барановим, де обговорюються технічні деталі організації удару по великому українському місту за допомогою ракети-носія, що використовують для польотів у космос.

Український військово-політичний оглядач Коваленко прокоментував, що використання такої ракети є нераціональним для РФ.

"Дмитро Рогозін — імбецил. Тому що насправді застосовувати космічну ракету-носій, для такого невластивого для неї використання, це нераціонально — ані економічно, ані практично", — сказав Коваленко.

Оглядач також додав, що Рогозін не розуміється ані в військовій техніці, ані в космічній індустрії, як доказ цьому — його керування Роскосмосом.

"Він розуміється тільки на двох речах. Перша — російський неонацизм, і він є російським неонацистом, який добрався до верхів влади. А друга — він банально корупціонер. І саме цим і займався всі ці роки", — зазначив Коваленко.

На останок він сказав, що "ракета-носій, як от Союз, набагато дорожча, значно важча й набагато більша" за будь-яку іншу.

Нагадаємо, Росія тримає у Чорному морі ракетоносій з "Калібрами" на борту. Станом на 29 жовтня корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості шести одиниць. У Чорному та Середземному морях на чергуванні наразі присутні ракетоносії з "Калібрами". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі