"Истребитель зла": Укрпочта презентовала новую марку, посвященную самолетам F-16

Люди на Укрпочте. Фото: google

В Укрпочте презентовали новую почтовую марку "Истребитель зла", посвященную самолетам F-16. Приобрести ее можно начиная с 4 августа.

Об этом сообщил директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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По словам Смелянского, тираж марок составляет 600 тысяч экземпляров, цена марочного листа — 156 гривен. Отмечается, что 16 гривен с каждой марки пойдут на приобретение дронов для ВСУ.

"Ведь они уже долетают до москвы, пока F-16 еще готовятся", — добавил директор Укрпочты.

Почтовая марка "Истребитель зла". Фото: Укрпочта

Что можно приобрести вместе с маркой

К тому же, кроме почтовой марки, можно приобрести лимитированную серию терок F-16. Они доступны для продажи в онлайн-магазине Укрпочты.

"Мы выпустили супер лимитированную серию терок F-16, благодаря которой Вы можете пока немного помедитировать, наблюдая, как те же истребители (в виде дырочек на терке) возвращают проклятую локацию в первозданный вид — болото", — написал Смилянский.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины и Укрпочта представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!"