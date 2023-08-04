"Винищувач зла": Укрпошта презентувала нову марку, присвячену літакам F-16

Люди на Укрпошті. Фото: google

В Укрпошті презентували нову поштову марку "Винищувач зла", яка присвячена літакам F-16. Придбати її можна, починаючи з 4 серпня.

Про це повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Скільки коштує марка

За словами Смілянського, тираж марок становить 600 тисяч примірників, ціна маркового аркуша — 156 гривень. Зазначається, що 16 гривень з кожної марки спрямують на придбання дронів для ЗСУ.

"Бо вони вже долітають до Москви, поки F-16 ще готуються", — додав директор Укрпошти.

Поштова марка "Винищувач зла". Фото: Укрпошта

Що можна придбати разом з маркою

До того ж окрім поштової марки, можна придбати лімітовану серію терток F-16. Вони доступні до продажу в онлайн-магазині Укрпошти.

"Ми випустили супер лімітовану серію терток F-16, завдяки якій Ви можете поки трохи помедитувати, спостерігаючи, як ті самі винищувачі (у вигляді дірочок на тертці) повертають кляту локацію у первозданний вигляд — болото", — написав Смілянський.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпека України та Укрпошта презентували марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".