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"Винищувач зла": Укрпошта презентувала нову марку, присвячену літакам F-16

4 серпня 2023 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Винищувач зла": Укрпошта презентувала нову марку, присвячену літакам F-16
Люди на Укрпошті. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Укрпошті презентували нову поштову марку "Винищувач зла", яка присвячена літакам F-16. Придбати її можна, починаючи з 4 серпня. 

Про це повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Скільки коштує марка

За словами Смілянського, тираж марок становить 600 тисяч примірників, ціна маркового аркуша — 156 гривень. Зазначається, що 16 гривень з кожної марки спрямують на придбання дронів для ЗСУ.

"Бо вони вже долітають до Москви, поки F-16 ще готуються", — додав директор Укрпошти. 

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Поштова марка "Винищувач зла". Фото: Укрпошта

Що можна придбати разом з маркою

До того ж окрім поштової марки, можна придбати лімітовану серію терток F-16. Вони доступні до продажу в онлайн-магазині Укрпошти. 

"Ми випустили супер лімітовану серію терток F-16, завдяки якій Ви можете поки трохи помедитувати, спостерігаючи, як ті самі винищувачі (у вигляді дірочок на тертці) повертають кляту локацію у первозданний вигляд — болото", — написав Смілянський. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпека України та Укрпошта презентували марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

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