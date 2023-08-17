Выплаты ко Дню Независимости Украины: кто может получить и сколько

Наличные деньги в руках. Фото: google

Ко Дню Независимости Украины Пенсионный фонд осуществит разовые выплаты некоторым категориям украинцев. Это предусмотрено соответствующим законом.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Читайте также:

Кто получит разовую выплату

Следовательно, разовая выплата предусмотрена ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Сообщается, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией. Другие граждане, тоже имеющие право на разовую помощь, но не пенсионеры и не несущие службу, получат средства, лично обратившись в Пенсионный фонд. С собой обязательно нужно иметь документы, подтверждающие право на такую выплату, а также данные о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

Категории граждан, которые получат выплаты:

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

Первой группы — 3100 гривен;

Второй группы — 2900 гривен;

Третьей группы — 2700 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 100 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз — 650 гривен;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1000 гривен;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Напомним, ранее мы писали, кто из военных имеет право на единовременную выплату в размере от 130 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине некоторые пенсионеры ежемесячно получат дополнительно по 4,2 тысячи гривен. Доплаты предусмотрены обновленным законодательством, которое вступило в силу 1 июля 2023 года.