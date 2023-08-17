Виплати до Дня Незалежності України: хто може отримати та скільки

Готівка в руках. Фото: google

До Дня Незалежності України Пенсійний фонд здійснить разові виплати деяким категоріям українців. Це передбачено відповідним законом.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Читайте також:

Хто отримає разову виплату

Відтак, разова виплата передбачена ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Повідомляється, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом із пенсією. Інші громадяни, які теж мають право на разову допомогу, але не є пенсіонерами й не несуть службу, отримають кошти, особисто звернувшись до Пенсійного фонду. З собою обов'язково потрібно мати документи, що підтверджують право на таку виплату, а також дані про поточний рахунок, який відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

Категорії громадян, які отримають виплати:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

Першої групи — 3100 гривень;

Другої групи — 2900 гривень;

Третьої групи — 2700 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків — 1000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1000 гривень;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з військових має право на одноразову виплату у розмірі від 130 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні деякі пенсіонери щомісячно почнуть отримувати додатково по 4,2 тисячі гривень. Доплати передбачені оновленим законодавством, яке набуло чинності з 1 липня 2023 року.