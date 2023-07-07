Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Выплаты пострадавшим от подтопления: в Минреинтеграции указали на нюанс arrow

Выплаты пострадавшим от подтопления: в Минреинтеграции указали на нюанс

7 июля 2023 20:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Выплаты пострадавшим от подтопления: в Минреинтеграции указали нюанс
Подтоплена территория Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пострадавшим от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС государство выплатит материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Выплаты будут осуществляться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ.

Об этом говорится в материале Министерства реинтеграции.

Читайте также:

Выплаты пострадавшим от подтопления

Сообщается, что, независимо от того, получает ли человек помощь в качестве переселенца (ВПЛ), государство все равно выплатит материальную помощь тем, кто пострадал от подтопления. Такое решение сегодня, 7 июля, было принято на заседании Правительства.

"Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению", — добавляют в министерстве.

 

null
Сообщение Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, в Украине на фоне войны международные организации продолжают оказывать помощь гражданам. В июле действуют ряд программ, по которым можно оформить финансирование до 33 тыс. грн.

Добавим, в рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях "Новой Почты", к тому же доставка будет осуществляться на средства фонда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз