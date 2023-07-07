Выплаты пострадавшим от подтопления: в Минреинтеграции указали нюанс

Подтоплена территория Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Пострадавшим от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС государство выплатит материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Выплаты будут осуществляться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ.

Об этом говорится в материале Министерства реинтеграции.

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Выплаты пострадавшим от подтопления

Сообщается, что, независимо от того, получает ли человек помощь в качестве переселенца (ВПЛ), государство все равно выплатит материальную помощь тем, кто пострадал от подтопления. Такое решение сегодня, 7 июля, было принято на заседании Правительства.

"Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению", — добавляют в министерстве.

Сообщение Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, в Украине на фоне войны международные организации продолжают оказывать помощь гражданам. В июле действуют ряд программ, по которым можно оформить финансирование до 33 тыс. грн.

Добавим, в рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях "Новой Почты", к тому же доставка будет осуществляться на средства фонда.