Виплати постраждалим від підтоплення: в Мінреінтеграції вказали нюанс

Підтоплена територія Херсонщини внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Тим, хто постраждав від підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС, держава виплатить матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати здійснюватимуть незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО.

Про це йдеться у матеріалі Міністерства реінтеграції.

Читайте також:

Виплати постраждалим від підтоплення

Повідомляється, що незалежно від того, чи отримує людина допомогу як переселенець (ВПО), держава все одно виплатить матеріальну допомогу тим, хто постраждав від підтоплення. Таке рішення сьогодні, 7 липня, ухвалили на засіданні Уряду.

"Відтепер грошову допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення", — додають в міністерстві.

Повідомлення Мінреінтеграції. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні на тлі війни міжнародні організації продовжують надавати допомогу громадянам. У липні діє низка програм, за якими можна оформити фінансування до 33 тис. грн.

Додамо, у рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях "Нової Пошти", до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.