Виплати постраждалим від підтоплення: в Мінреінтеграції вказали нюанс
Тим, хто постраждав від підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС, держава виплатить матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати здійснюватимуть незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО.
Про це йдеться у матеріалі Міністерства реінтеграції.
Виплати постраждалим від підтоплення
Повідомляється, що незалежно від того, чи отримує людина допомогу як переселенець (ВПО), держава все одно виплатить матеріальну допомогу тим, хто постраждав від підтоплення. Таке рішення сьогодні, 7 липня, ухвалили на засіданні Уряду.
"Відтепер грошову допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення", — додають в міністерстві.
Нагадаємо, в Україні на тлі війни міжнародні організації продовжують надавати допомогу громадянам. У липні діє низка програм, за якими можна оформити фінансування до 33 тис. грн.
Додамо, у рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях "Нової Пошти", до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.