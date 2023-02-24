Как получить выплаты за ранение военным — советы специалистов

Чтобы получить выплаты, военнослужащему необходимо иметь определенный перечень документов

Украинские военнослужащие, получившие ранения во время службы и проходящие лечение в медучреждениях, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату в зависимости от степени ранения.

Кто может получить единовременную выплату за ранения и какие документы нужны для оформления, пишет NV.

Какие выплаты предусмотрены за ранения в Украине

В случае, если военный получил ранения при выполнении боевого задания, он имеет право на несколько денежных выплат.

Адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что в случае ранения военнослужащий может рассчитывать на следующие виды выплат:

денежное обеспечение военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168;

единовременная денежная помощь, согласно ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей и постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.2013 №975 .

Размер единовременной выплаты за ранение

Сумма единовременной денежной помощи у каждого военного будет разной.

Как объясняет адвокат Наталья Лисова, в таком случае денежное довольствие исчисляется исходя из:

оклада за воинское звание;

должностного оклада;

процентной надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений и морского денежного довольствия);

должностного оклада для военнослужащих по последней должности, которую они занимали на день потери трудоспособности, а для лиц, уволенных со службы — на день увольнения.

Например, размер помощи военным, получившим ранения (контузии, травмы или увечья) без установления инвалидности, зависит от степени потери трудоспособности и выплачивается в размере, определяемом в процентах 36-месячного денежного довольствия.

А военным, получившим инвалидность во время прохождения службы или после ее окончания, выплачивается:

лицам с инвалидностью I группы — в размере 60-месячного денежного довольствия;

лицам с инвалидностью II группы — в размере 54-месячного денежного довольствия;

лицам с инвалидностью III группы — в размере 48-месячного денежного довольствия.

Кто из военных может рассчитывать на выплаты

На одноразовую выплату за ранения могут претендовать:

лица офицерского состава;

лица рядового состава,

лица сержантского и старшинского состава.

Выплаты предусмотрены также для находящихся в распоряжении и тех, кто на день выбытия на лечение освобожден от должностей.

Исключения могут быть случаи, когда законом Украины предусмотрено более длительное пребывание в больницах.

По словам Лесовой, денежное довольствие выплачивается по последним штатным должностям, которые военные занимали за весь период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью, непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью согласно заключению военно-врачебной комиссии, но не больше четырех месяцев со дня выбытия из воинской части.

В то же время, денежное обеспечение военным после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении и в отпуске для лечения в связи с болезнью выплачивается, если такое пребывание предусмотрено законодательством и продлено решением командира соединения, руководителя органа военного управления высшего уровня на основании заключения ВЛК.

Выплата дополнительного вознаграждения во время лечения

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн выплачивается военнослужащим в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находящимся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), - со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение (в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) ВЛК (врачебно-экспертной комиссии).

Дополнительное вознаграждение выплачивается в случае получения инвалидности:

вследствие ранения полученного им при исполнении обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или установления инвалидности лицу после увольнения с военной службы;

заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы;

вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного военнослужащему срочной службы, военнообязанному или резервисту во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы, окончание собрания, прохождение службы в военном резерве, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения такого собрания, службы в военном резерве;

в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности ― выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности, устанавливаемой медико-социальными экспертными комиссиями.

Выплата военным за ранения ― какие необходимы документы

Документы для оформления выплаты перечислены в Порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве

Для начисления компенсации требуются следующие документы:

приказ командира (начальника);

боевой приказ (распоряжение), рапорт командира (начальника) структурного подразделения;

ваш собственный рапорт;

заключение (постановление) военно-врачебной комиссии.

Начальная точка сбора документов для компенсации — приказ командира: именно на его основании будут начисляться выплаты. Если командир его не сделал, деньги можно не получить. В этом случае юристы советуют писать свой собственный рапорт об обстоятельствах получения травмы и обращаться к командиру, чтобы такой приказ был создан.

Эти документы нужны, чтобы доказать, что травма действительно получена в ходе боевых действий. Наличие в момент ранения бронежилета, каски или берцов, находившихся на балансе части или привезенных волонтерами, — не важно.

Военнослужащий, получивший ранение без установления инвалидности, собирает следующие документы:

заявление о выплате единовременного денежного пособия в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности;

заверенная копию справки в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссией об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причинной связи инвалидности или потери трудоспособности.

Вместе с заявлением подаются следующие копии документов:

постановление соответствующей ВЛК по установлению причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического янение, или умышленное причинение себе телесного повреждения;

документ (соответствующие страницы при наличии), удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, вид беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите), с данными о фамилии, им. я и отчество (при наличии) лица и о регистрации места жительства (при наличии);

документ, удостоверяющий регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, выданного органом доходов и сборов (для физического лица, по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщила об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет отметку в паспорте гражданина Украины, копию страницы паспорта с такой отметкой).

После подачи заявления и всех документов руководитель органа Госпогранслужбы представляет Администрации Госпогранслужбы заключение о возможности выплаты единовременной денежной помощи и добавляет все документы.

Вывод представляется в 15-дневный срок со дня регистрации документов военного.

В свою очередь Администрация Госпогранслужбы принимает решение о назначении единовременной денежной помощи и направляет его вместе с указанными документами органу Госпогранслужбы для проведения такой выплаты.

Затем Госпогранслужба перечисляет деньги на счет банка, который военный отметил при регистрации.

Выплата денежной помощи за ранение производится в порядке очередности поступления документов.

Если военному откажут в предоставлении денежной помощи, он получит письменное уведомление по указанным причинам.

Если военному отказали в предоставлении выплат за ранение, он должен обратиться к адвокату, а затем в суд.

Зачисление в распоряжение командира во время лечения

Зачисление военнослужащих приказом по личному составу в распоряжение командира допускается, если они находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, полученной в особый период.

Денежное довольствие военнослужащим (кроме срочной службы), зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается в размере денежного довольствия, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев.

Денежное довольствие военнослужащим после нахождения в распоряжении более двух месяцев выплачивается в размере оклада за воинским званием и надбавки за выслугу лет, за исключением случаев продления сроков выплаты по решению Министра обороны Украины.

Напомним, некоторые украинские военные будут получать больший размер денежного довольствия ежемесячно. Власти утвердили дополнительные выплаты за "особые заслуги перед Родиной".

Также мы рассказывали, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.