Як отримати виплати за поранення військовим — поради фахівців

Щоб отримати виплати, військовослужбовцю необхідно мати певний перелік документів

Українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату в залежності від ступеня поранення.

Хто може отримати одноразову виплату за поранення і які документи потрібні для оформлення, пише NV.

Які виплати передбачені за поранення в Україні

У випадку, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на кілька грошових виплат.

Адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що у разі поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 № 975.

Розмір одноразової виплати за поранення

Сума одноразової грошової допомоги у кожного військового буде різною.

Як пояснює адвокатка Наталя Лісова, у такому разі грошове забезпечення обчислюється виходячи з:

окладу за військове звання;

посадового окладу;

відсоткової надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення);

посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, яку вони займали на день втрати працездатності, а для осіб, звільнених зі служби — на день звільнення.

Наприклад, розмір допомоги військовим, які отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення інвалідності, залежить від ступеня втрати працездатності та виплачується у розмірі, що визначається у відсотках 36-місячного грошового забезпечення.

А військовим, які отримали інвалідність під час проходження служби чи після її закінчення, виплачується:

особам з інвалідністю І групи — у розмірі 60-місячного грошового забезпечення;

особам з інвалідністю II групи — у розмірі 54-місячного грошового забезпечення;

особам з інвалідністю III групи — у розмірі 48-місячного грошового забезпечення.

Хто з військових може розраховувати на виплати

На одноразову виплату за поранення можуть претендувати:

особи офіцерського складу;

особи рядового складу,

особи сержантського та старшинського складу.

Виплати передбачені також для тих, хто перебуває в розпорядженні, та тих, хто на день вибуття на лікування звільнений від посад.

Винятками можуть бути випадки, коли законом України передбачене більш тривале перебування в лікарнях.

За словами Лісової, грошове забезпечення виплачується за останніми штатними посадами, які військові займали за весь період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою, безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини.

Водночас грошове забезпечення військовим після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою виплачується, якщо таке перебування передбачене законодавством та продовжене рішенням командира з'єднання, керівника органу військового управління вищого рівня на підставі висновку ВЛК.

Виплата додаткової винагороди під час лікування

Додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн виплачується військовослужбовцям у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), ― з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу (в тому числі з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) ВЛК (лікарсько-експертної комісії).

Додаткова винагорода виплачується у разі отримання інвалідності:

внаслідок поранення отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після звільнення з військової служби;

захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;

внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві;

у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності ― виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями.

Виплата військовим за поранення ― які необхідні документи

Документи для оформлення виплати перераховані в Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

Для нарахування компенсації потрібні такі документи:

наказ командира (начальника);

бойовий наказ (розпорядження), рапорт командира (начальника) структурного підрозділу;

ваш власний рапорт;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

Початкова точка збору документів для компенсації – наказ командира: саме на його підставі будуть нараховувати виплати. Якщо командир його не зробив – гроші можна не отримати. У цьому випадку юристи радять писати свій власний рапорт про обставини отримання травми і звертатися до командира, аби такий наказ створили.

Ці документи потрібні, аби довести, що травма дійсно отримана під час бойових дій. Наявність у момент поранення бронежилету, каски чи берців, які були на балансі частини чи привезені волонтерами, – не важливі.

Військовослужбовець, який отримав поранення без встановлення інвалідності збирає такі документи:

заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

завірена копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.

Разом із заявою подаються такі копії документів:

постанова відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

документ, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

документ (відповідні сторінки за наявності), що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідка біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);

документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, ― копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Після подання заяви та усіх документів керівник органу Держприкордонслужби подає Адміністрації Держприкордонслужби висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги та додає усі документи.

Висновок подається у 15-денний строк з дня реєстрації документів військового.

Своєю чергою, Адміністрація Держприкордонслужби приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги та надсилає його разом із зазначеними документами органові Держприкордонслужби для проведення такої виплати.

Потім Держприкордонслужба перераховує гроші на рахунок банку, який військовий зазначив під час реєстрації.

Виплата грошової допомоги за поранення здійснюється в порядку черговості надходження документів.

Якщо військовому відмовлять у наданні грошової допомоги, він отримає письмове повідомлення із зазначеними причинами.

Якщо військовому відмовили у наданні виплат за поранення, він повинен звернутися до адвоката, а потім до суду.

Зарахування у розпорядження командира під час лікування

Зарахування військовослужбовців наказом по особовому складу в розпорядження командира допускається в разі якщо вони перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період.

Грошове забезпечення військовослужбовцям (крім строкової служби), зарахованим у розпорядження відповідних командирів, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.

Грошове забезпечення військовослужбовцям після перебування у розпорядженні понад два місяці виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за винятком випадків продовження строків виплати за рішенням Міністра оборони України.

Нагадаємо, деякі українські військові отримуватимуть більший розмір грошового забезпечення щомісяця. Влада затвердила додаткові виплати за "особливі заслуги перед Батьківщиною".

Також ми розповідали, що з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.