Виталию Киму запретили ходить: что случилось
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким получил серьезную травму ноги в результате занятий спортом.
Об этом он сообщил в Instagram.
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Запрет медиков
Хотя он отказался от гипса, врачи запретили ему ходить. Тем не менее он не собирается пропускать работу и планирует исполнять свои должностные обязанности.
Он только отменит свои поездки по области и некоторые мероприятия на ближайшие 2-3 недели.
Примечательно, Виталий Ким является любителем спорта, вероятно, благодаря своему отцу, который был заслуженным тренером по баскетболу и игроком молодежной сборной СССР.
Напомним, ранее Виталий Ким сообщал, что российские войска стягивают на Кинбурнскую косу в Николаевской области определенные виды вооружения, в частности, РСЗО. Таким образом они пытаются попасть в район Очакова и по побережью противоположному Днепровскому лиману.