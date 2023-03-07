Виталию Киму запретили ходить: что случилось

Фото: Суспільне Николаев

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким получил серьезную травму ноги в результате занятий спортом.

Об этом он сообщил в Instagram.

Запрет медиков

Хотя он отказался от гипса, врачи запретили ему ходить. Тем не менее он не собирается пропускать работу и планирует исполнять свои должностные обязанности.

Он только отменит свои поездки по области и некоторые мероприятия на ближайшие 2-3 недели.

Примечательно, Виталий Ким является любителем спорта, вероятно, благодаря своему отцу, который был заслуженным тренером по баскетболу и игроком молодежной сборной СССР.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщал, что российские войска стягивают на Кинбурнскую косу в Николаевской области определенные виды вооружения, в частности, РСЗО. Таким образом они пытаются попасть в район Очакова и по побережью противоположному Днепровскому лиману.