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Віталію Кіму заборонили ходити: що сталося

7 березня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Фото: Суспільне Миколаїв
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазнав серйозної травми ноги внаслідок занять спортом.

Про це він повідомив у Instagram.

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Хоча він відмовився від гіпсу, лікарі заборонили йому ходити. Проте він не збирається пропускати роботу і планує виконувати свої посадові обов'язки.

Він лише скасує свої поїздки по області та деякі заходи на найближчі 2-3 тижні.

Примітно, Віталій Кім є любителем спорту, ймовірно, завдяки своєму батькові, який був заслуженим тренером з баскетболу та гравцем молодіжної збірної СРСР.

Віталій Кім

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що російські війська стягують на Кінбурнську косу в Миколаївській області певні види озброєння, зокрема РСЗВ. Таким чином вони намагаються потрапити до району Очакова та по узбережжю протилежного Дніпровському лиману.

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