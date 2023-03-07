Віталію Кіму заборонили ходити: що сталося
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазнав серйозної травми ноги внаслідок занять спортом.
Про це він повідомив у Instagram.
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Заборона медиків
Хоча він відмовився від гіпсу, лікарі заборонили йому ходити. Проте він не збирається пропускати роботу і планує виконувати свої посадові обов'язки.
Він лише скасує свої поїздки по області та деякі заходи на найближчі 2-3 тижні.
Примітно, Віталій Кім є любителем спорту, ймовірно, завдяки своєму батькові, який був заслуженим тренером з баскетболу та гравцем молодіжної збірної СРСР.
Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що російські війська стягують на Кінбурнську косу в Миколаївській області певні види озброєння, зокрема РСЗВ. Таким чином вони намагаються потрапити до району Очакова та по узбережжю протилежного Дніпровському лиману.