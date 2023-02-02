Снежно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет погода 3 февраля

Прогноз погоды на 3 февраля

Завтра, 3 февраля, в Украине следует ожидать облачную и снежную погоду. Синоптики предупреждают украинцев о снеголавинной опасности в западных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 3 февраля.

В Украине 3 февраля следует ожидать облачную и морозную погоду. На всей территории страны будет идти небольшой мокрый снег, днем на юге небольшой дождь, на Закарпатье умеренные осадки. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. В южной части 2-7 тепла. В Карпатах в течение суток будет 3-8 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области будет облачно и ветрено.

"Температура воздуха по области ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла. В Киеве ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла", — говорится в сообщении.

Снеголавинная опасность

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей предупреждают о высокой снеголавинной опасности, охарактеризованной по 3 уровню.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — Сообщают в пресс-службе.

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