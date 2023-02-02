Сніжно та вітряно: синоптики розповіли, якою буде погода 3 лютого

Прогноз погоди на 3 лютого

Завтра, 3 лютого, в Україні варто очікувати хмарну та сніжну погоду. Синоптики попереджають українців про сніголавинну небезпеку у західних областях.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 3 лютого

В Україні 3 лютого варто очікувати хмарну та морозну погоду. На всій території країні буде невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади. У південній частині вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. У південній частині 2-7 тепла. В Карпатах протягом доби буде 3-8 градусів морозу.

Прогноз погоди у Київській області

У Київській області буде хмарно та вітряно.

"Температура повітря по області вночі 0-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів° тепла. У Києві вночі 1-3 морозу, вдень 0-2 тепла", — йдеться в повідомленні.

Сніголавинна небезпека

На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей попереджають про високу сніголавинну небезпеку, яку схарактеризували за 3 рівнем.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", — повідомляють у пресслужбі.

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