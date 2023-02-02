Сніжно та вітряно: синоптики розповіли, якою буде погода 3 лютого

Вітер та мороз: синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у західних областях України
Завтра, 3 лютого, в Україні варто очікувати хмарну та сніжну погоду. Синоптики попереджають українців про сніголавинну небезпеку у західних областях.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 3 лютого
В Україні 3 лютого варто очікувати хмарну та морозну погоду. На всій території країні буде невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади. У південній частині вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. У південній частині 2-7 тепла. В Карпатах протягом доби буде 3-8 градусів морозу.
Прогноз погоди у Київській області
У Київській області буде хмарно та вітряно.
"Температура повітря по області вночі 0-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів° тепла. У Києві вночі 1-3 морозу, вдень 0-2 тепла", — йдеться в повідомленні.
Сніголавинна небезпека
На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей попереджають про високу сніголавинну небезпеку, яку схарактеризували за 3 рівнем.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", — повідомляють у пресслужбі.
Нагадаємо, понад 10 років харківські бабаки на початку лютого прогнозують, коли до нас прийде весна. Проте ця традиція була під загрозою, адже нинішній "віщун" Тимко III від самого початку повномасштабної війни перебував під окупацією. Як науковці доглядали бабаків на окупованій території та чи вплинула війна на популяцію червонокнижних тварин — читайте у матеріалі Новини.LIVE.