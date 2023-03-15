Благотворительный фонд Вадима Столара запускает образовательный проект для изучения украинского языка

Благотворительный фонд Вадима Столара реализует новый образовательный проект

700 участников за полгода — Благотворительный фонд Вадима Столара продолжает проект по изучению украинского языка.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Как возникла идея образовательного проекта

"Скажу откровенно, изучение украинского языка для меня — вопрос несколько личный. Ведь я сам вырос в русскоязычной семье, всегда думал и говорил именно на русском. Однако считаю, что сегодня каждый украинец должен свободно владеть государственным языком. Я активно работаю над своим языком. И пусть пока хватает ошибок, однако и в дальнейшем буду совершенствовать владение ею. Приглашаю каждого, кто недостаточно уверен в своем украинском, приобщаться к нашему курсу!" — говорит основатель Фонда Вадим Столар.

Наталья Приходько, волонтер Фонда, отметила, что это проект, который пользуется спросом сегодня. После масштабного вторжения РФ многие русскоязычные украинцы решили перейти на родной язык.

"Люди искренне хотят начать свободно говорить и писать на украинском, но боятся совершать ошибки — и поэтому часто откладывают это решение. Другие пытаются переходить, но понимают, что пока у них выходит в основном суржик. Именно для таких сограждан мы запустили бесплатный онлайн-курс по изучению современного украинского языка — языка победы!" — отмечает волонтер Фонда Наталья Приходько.

Как отмечает преподаватель и автор курса Дана Орбу, этот проект не только о языке, но и о выборе, о сознании украинцев, которые, меняя себя, меняют и Украину.

"Совет быть частью команды Фонда Вадима Столара и автором курса по изучению языка! Большинство наших слушателей и участников — переселенцы из восточной части страны, русскоязычные с рождения. А сейчас они общаются на украинском, отказываются от русскоязычного контента, стремятся избавиться от суржика и имеют уже свои языковые привычки, которые используют каждый день. Вспомнить только, как мы писали диктант Единства! Все приобщились, действительно объединились, что лишний раз подчеркивает — курс не только о языке, но и о единстве, сознании и несокрушимости украинцев", — добавила преподавательница.

Шпаргалка по украинскому от Фонда Вадима Столара

В Фонде отмечают, что уроки украинского языка выходят в телеграмм-чате проекта трижды в неделю. Это форматы коротких видео, чтобы каждый желающий мог просмотреть материал в удобное для него время.

Кроме видео, преподаватель курса систематически наполняет чат полезными учебными материалами, публикует домашние задания и тесты и активно общается с участниками.

Присоединиться к чату можно по ссылке.

Напомним, что Благотворительный фонд Вадима Столара реализует ряд социально-гуманитарных проектов для поддержки украинцев в трудные времена войны. Среди таких проектов: "Восстановись", "Спорт на районе", "Психологическая поддержка" и т.д.