Благодійний фонд Вадима Столара запускає освітній проєкт для вивчення української мови

Благодійний фонд Вадима Столара реалізує новий освітній проєкт

700 учасників за пів року — Благодійний фонд Вадима Столара продовжує проєкт з вивчення української мови.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Як виникла ідея освітнього проєкту

"Скажу відверто, вивчення української мови для мене – питання дещо особисте. Адже я сам виріс у російськомовній родині, завжди думав і розмовляв саме російською. Проте вважаю, що сьогодні кожен українець має вільно володіти державною мовою. Я активно працюю над своєю мовою. І нехай поки що вистачає помилок, проте і надалі буду вдосконалювати володіння нею. Запрошую кожного, хто недостатньо впевнений у своїй українській, долучатися до нашого курсу!" — каже засновник Фонду Вадим Столар.

Наталія Приходько, волонтерка Фонду, зазначила, що це проєкт, який має попит сьогодні. Після масштабного вторгнення РФ багато російськомовних українців вирішили перейти на рідну мову.

"Люди щиро хочуть почати вільно говорити та писати українською, але бояться робити помилки — і тому часто відкладають це рішення. Інші намагаються переходити, але розуміють, що поки в них виходить здебільшого суржик. Саме для таких співгромадян ми запустили безоплатний онлайн-курс з вивчення сучасної української мови — мови перемоги!" — наголошує волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Як зазначає викладачка та авторка курсу Дана Орбу, цей проєкт не лише про мову, а й про вибір, про свідомість українців, які, змінюючи себе, змінюють і Україну.

"Рада бути частиною команди Фонду Вадима Столара та авторкою курсу з вивчення мови! Більшість наших слухачів та учасників — переселенці зі східної частини країни, російськомовні від народження. А зараз вони спілкуються українською, відмовляються від російськомовного контенту, прагнуть позбутися суржику та мають вже свої мовні звички, які використовують щодня. Згадати лише, як ми писали диктант Єдності! Всі долучилися, справді об'єдналися, що зайвий раз підкреслює — курс не лише про мову, а й про єдність, свідомість та незламність українців", — додала викладачка.

Шпаргалка з української від Фонду Вадима Столара

У Фонді зазначають, що уроки з української мови виходять у телеграм-чаті проєкту тричі на тиждень. Це формати коротких відео, аби кожен охочий мав змогу переглянути матеріал у зручний для нього час.

Окрім відео, викладачка курсу систематично наповнює чат корисними навчальними матеріалами, публікує домашні завдання і тести та активно комунікує з учасниками.

Долучитися до чату можна за посиланням.

Нагадаємо, що Благодійний фонд Вадима Столара реалізує низку соціально-гуманітарних проєктів для підтримки українців у важкі часи війни. Серед таких проєктів: "Відновись", "Спорт на районі", "Психологічна підтримка" тощо.