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Извержение вулкана в Исландии – в сети показали видео, как лава поглощает автомагистраль

16 июня 2024 23:32
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Исландии после извержения вулкана лава заблокировала дорогу
Дорога в Гриндавик в Исландии после извержения вулкана. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Недавнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии повлекло за собой некоторые разрушения в регионе. Дорога в город Гриндовик была заблокирована из-за потока лавы.

Видео последствий извержения вулкана опубликовали в соцсетях.

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Разрушенные дороги, дома, инфраструктура

Извержение, начавшееся в конце мая, стало уже пятым за последние полгода.

Предыдущие извержения разрушили часть жилых домов и уничтожили инфраструктуру, оставив некоторые дороги непригодными для использования. Местные власти и спасательные службы работают над устранением последствий стихии, однако восстановление может занять немало времени.

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес
Скамья поглотила дорогу на полуострове Рейкьянес. Фото: скриншот

До недавних извержений вулканическая система Свартсенги, севернее Гриндавика, находилась в состоянии покоя около 780 лет. Вулкан расположен всего в нескольких километрах к западу от Фаградальсфьяла, спавшего 6000 лет, прежде чем проснуться в марте 2021 года.

Ранее на севере Индонезии, в провинции Северный Сулавеси, начал извергаться вулкан Руанг. В зоне риска находились более 11 тысяч человек.

Также мы писали, что анализ снимков тридцатилетней давности показал признаки свежих лавовых потоков на Венере . Это свидетельствует о ее вулканической активности, которая может быть аналогична земной.

огонь
Исландия
дороги
вулкан
опасность

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