В Ісландії після виверження вулкана лава заблокувала дорогу — відео

Дорога до міста Гріндавік в Ісландії після виверження вулкана. Фото: скриншот

Нещодавнє виверження вулкана на півострові Рейк'янес в Ісландії спричинило деякі руйнування в регіоні. Дорога до міста Гріндавік була заблокованою через витік лави.

Відео наслідків виверження вулкану оприлюднили в соцмережах.

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Зруйновані дороги, будинки, інфраструктура

Виверження, яке розпочалося наприкінці травня, стало вже п'ятим за останні півроку.

Попередні виверження зруйнували частину житлових будинків і знищили інфраструктуру, залишивши деякі дороги непридатними для використання. Місцева влада та рятувальні служби працюють над усуненням наслідків стихії, проте відновлення може зайняти чимало часу.

Лава поглинула дорогу на півострові Рейк'янес. Фото: скриншот

До нещодавніх вивержень вулканічна система Свартсенгі на північ від Гріндавіка перебувала в стані спокою близько 780 років. Вулкан розташований лише за кілька кілометрів на захід від Фаградальсф’яла, який спав 6000 років, перш ніж прокинутися у березні 2021 року.

Раніше на півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, почав вивергатися вулкан Руанг. У зоні ризику були понад 11 тисяч людей.

Також ми писали, що аналіз знімків тридцятирічної давнини виявив ознаки свіжих лавових потоків на Венері. Це свідчить про її вулканічну активність, яка може бути аналогічною до земної.