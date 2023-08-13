Власти Херсона сообщают о "кадровом голоде" в регионе

Медицинский работник. Фото: google

В Херсонской области наблюдается дефицит квалифицированных медработников. Это привело к тому, что в области наблюдается "кадровый голод".

Об этом рассказал заместителя председателя Херсонской областной администрации Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

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"Кадровый голод" в Херсонской области

"В Херсонской области мы создали медицинскую инфраструктуру, охватывающую практически все населенные точки, чему способствовали партнерские программы и внешняя поддержка", — сказал Соболевский.

При этом представитель облсовета уточнил, что жители зон, находящихся под оккупацией, могут узнавать о приезде докторов через местные СМИ и записываться к ним на консультацию.

Кроме того, областная педиатрическая клиника организует выездные мероприятия для детей, включая их медицинское обслуживание и профилактические мероприятия.

Напомним, что на украинском рынке труда некоторые работодатели предлагают своим работникам зарплаты выше средних в стране. Так, 21 тыс. грн могут получать медицинские сестры.