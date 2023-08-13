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Власти Херсона сообщают о "кадровом голоде" в регионе

13 августа 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Власти Херсона сообщают о "кадровом голоде" в регионе
Медицинский работник. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсонской области наблюдается дефицит квалифицированных медработников. Это привело к тому, что в области наблюдается "кадровый голод". 

Об этом рассказал заместителя председателя Херсонской областной администрации Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

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"В Херсонской области мы создали медицинскую инфраструктуру, охватывающую практически все населенные точки, чему способствовали партнерские программы и внешняя поддержка", — сказал Соболевский.

При этом представитель облсовета уточнил, что жители зон, находящихся под оккупацией, могут узнавать о приезде докторов через местные СМИ и записываться к ним на консультацию. 

Кроме того, областная педиатрическая клиника организует выездные мероприятия для детей, включая их медицинское обслуживание и профилактические мероприятия.

Напомним, что на украинском рынке труда некоторые работодатели предлагают своим работникам зарплаты выше средних в стране. Так, 21 тыс. грн могут получать медицинские сестры.

 

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