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Влада Херсона повідомляє про "кадровий голод" у регіоні

13 серпня 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада Херсона повідомляє про "кадровий голод" у регіоні
Медичний працівник. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Херсонській області спостерігається дефіцит кваліфікованих медпрацівників . Це призвело до того, що в області спостерігається "кадровий голод".

Про це розповів заступник голови Херсонської обласної адміністрації Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

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"У Херсонській області ми створили медичну інфраструктуру, яка охоплює практично всі населені точки, чому сприяли партнерські програми та зовнішня підтримка", — сказав Соболевський.

При цьому представник облради уточнив, що мешканці зон, які перебувають під окупацією, можуть дізнаватися про приїзд лікарів через місцеві ЗМІ та записуватись до них на консультацію.

Крім того, обласна педіатрична клініка організує виїзні заходи для дітей, включаючи їх медичне обслуговування та профілактичні заходи.

Нагадаємо, що на українському ринку праці деякі роботодавці пропонують своїм працівникам зарплати вищі за середні в країні. Так, 21 тис. грн можуть отримувати медичні сестри.

 

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