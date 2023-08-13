Влада Херсона повідомляє про "кадровий голод" у регіоні

Медичний працівник. Фото: google

У Херсонській області спостерігається дефіцит кваліфікованих медпрацівників . Це призвело до того, що в області спостерігається "кадровий голод".

Про це розповів заступник голови Херсонської обласної адміністрації Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

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"Кадровий голод" у Херсонській області

"У Херсонській області ми створили медичну інфраструктуру, яка охоплює практично всі населені точки, чому сприяли партнерські програми та зовнішня підтримка", — сказав Соболевський.

При цьому представник облради уточнив, що мешканці зон, які перебувають під окупацією, можуть дізнаватися про приїзд лікарів через місцеві ЗМІ та записуватись до них на консультацію.

Крім того, обласна педіатрична клініка організує виїзні заходи для дітей, включаючи їх медичне обслуговування та профілактичні заходи.

Нагадаємо, що на українському ринку праці деякі роботодавці пропонують своїм працівникам зарплати вищі за середні в країні. Так, 21 тис. грн можуть отримувати медичні сестри.