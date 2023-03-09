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В результате ракетного удара в трех областях ограничат использование электроэнергии, — Укрэнерго

9 марта 2023 09:03
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Ситуация в энергосистеме Украины возобновляется после утреннего удара
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В трех областях Украины применяются ограничения электроснабжения. Причиной попадания российских ракет в объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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Превентивные отключения

В ходе очередного ракетного удара по Украине во всех регионах были превентивно применены ограничения в энергосистеме.

Такой шаг был вынужденный, он необходим для уменьшения рисков.

В настоящее время электроснабжение в Украине постепенно возобновляется.

Три области с ограничениями

Вместе с тем, во время утренних обстрелов в нескольких регионах Украины были зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Поэтому в трех областях вводятся временные ограничения на снабжение электроэнергией.

Речь идет о Житомирской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Фото из открытых источников

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