В результате ракетного удара в трех областях ограничат использование электроэнергии, — Укрэнерго
В трех областях Украины применяются ограничения электроснабжения. Причиной попадания российских ракет в объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
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Превентивные отключения
В ходе очередного ракетного удара по Украине во всех регионах были превентивно применены ограничения в энергосистеме.
Такой шаг был вынужденный, он необходим для уменьшения рисков.
В настоящее время электроснабжение в Украине постепенно возобновляется.
Три области — с ограничениями
Вместе с тем, во время утренних обстрелов в нескольких регионах Украины были зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.
Поэтому в трех областях вводятся временные ограничения на снабжение электроэнергией.
Речь идет о Житомирской, Одесской и Харьковской областях.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Фото из открытых источников