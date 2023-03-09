Внаслідок ракетного удару у трьох областях обмежать використання електроенергії, — Укренерго

Ситуація в енергосистемі України відновлюється після ранкового удару

У трьох областях України застосовують обмеження електропостачання. Причиною є влучання російських ракет у об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Превентивні відключення

Під час чергового ракетного удару по Україні у всіх регіонах було превентивно застосовані обмеження в енергосистемі.

Такий крок був вимушений, він потрібен для зменшення ризиків.

Зараз електропостачання в Україні поступово відновлюється.

Три області — з обмеженнями

Разом з тим, під час ранкового обстрілу у кількох регіонах України були зафіксовані влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тож у трьох областях вводяться тимчасові обмеження на постачання електроенергії.

Йдеться про Житомирську, Одеську і Харківську області.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Фото з відкритих джерел