Внаслідок ракетного удару у трьох областях обмежать використання електроенергії, — Укренерго
У трьох областях України застосовують обмеження електропостачання. Причиною є влучання російських ракет у об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Превентивні відключення
Під час чергового ракетного удару по Україні у всіх регіонах було превентивно застосовані обмеження в енергосистемі.
Такий крок був вимушений, він потрібен для зменшення ризиків.
Зараз електропостачання в Україні поступово відновлюється.
Три області — з обмеженнями
Разом з тим, під час ранкового обстрілу у кількох регіонах України були зафіксовані влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури.
Тож у трьох областях вводяться тимчасові обмеження на постачання електроенергії.
Йдеться про Житомирську, Одеську і Харківську області.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Фото з відкритих джерел