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Внаслідок ракетного удару у трьох областях обмежать використання електроенергії, — Укренерго

9 березня 2023 09:03
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Ситуація в енергосистемі України відновлюється після ранкового удару
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У трьох областях України застосовують обмеження електропостачання. Причиною є влучання російських ракет у об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Превентивні відключення

Під час чергового ракетного удару по Україні у всіх регіонах було превентивно застосовані обмеження в енергосистемі.

Такий крок був вимушений, він потрібен для зменшення ризиків.

Зараз електропостачання в Україні поступово відновлюється.

Три області — з обмеженнями

Разом з тим, під час ранкового обстрілу у кількох регіонах України були зафіксовані влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тож у трьох областях вводяться тимчасові обмеження на постачання електроенергії.

Йдеться про Житомирську, Одеську і Харківську області.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Фото з відкритих джерел

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