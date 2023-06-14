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Вода отступает с Херсонщины, подтопленными остаются более трех тысяч домов

14 июня 2023 12:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Вода отступает с Херсонщины, подтопленными остаются более трех тысяч домов
Затопление Херсонщины из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вода начала отступать от затопленных населенных пунктов Херсонщины. Однако радоваться рано: под водой остались более трех тысяч затопленных жилых домов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В Херсонской ОВО отмечали, что по состоянию на утро 14 июня средний уровень подтопления составляет 2,13 метра. Это на 32 сантиметра меньше, чем вчера вечером.

"Динамика на убыль воды сохраняется", — отметили в ОВА.

Однако подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от следующих сел:

  • Завещание,
  • Бобровый Угол,
  • Бургунка.

Всего под водой остаются 3103 жилых дома. За прошедший день вода отошла от около полутысячи домов.

 

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность. В Центре отмечают, что Олешковская община одна из наиболее пострадавших в результате очередного российского преступления.

Добавим, украинское правительство выделило почти два с половиной миллиарда гривен, чтобы обеспечить юг Украины водой. Началось строительство новых магистральных водопроводов.

 

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