Вода відступає з Херсонщини, підтопленими залишаються понад три тисячі будинків

Затоплення Херсонщини через підрив Каховської ГЕС. Фото: МВС України

Вода почала відступати від затоплених населених пунктів Херсонщини. Однак радіти зарано: під водою залишились понад три тисячі затоплених житлових будинків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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У Херсонській ОВА зазначали, що станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. Це на 32 сантиметри менше, ніж вчора ввечері.

"Динаміка на спад води зберігається", — зазначили в ОВА.

Однак підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від таких сіл:

Заповіт,

Бобровий Кут,

Бургунка.

Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько пів тисячі осель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість. У Центрі зазначають, що Олешківська громада одна з найбільш постраждалих внаслідок чергового російського злочину.

Додамо, український уряд виділив майже два з половиною мільярди гривень, щоб забезпечити південь України водою. Розпочалося будівництво нових магістральних водогонів.