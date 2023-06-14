Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Вода відступає з Херсонщини, підтопленими залишаються понад три тисячі будинків arrow

Вода відступає з Херсонщини, підтопленими залишаються понад три тисячі будинків

14 червня 2023 12:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вода відступає з Херсонщини, підтопленими залишаються понад три тисячі будинків
Затоплення Херсонщини через підрив Каховської ГЕС. Фото: МВС України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Вода почала відступати від затоплених населених пунктів Херсонщини. Однак радіти зарано: під водою залишились понад три тисячі затоплених житлових будинків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Читайте також:

"Велика вода" відступає

У Херсонській ОВА зазначали, що станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. Це на 32 сантиметри менше, ніж вчора ввечері.

"Динаміка на спад води зберігається", — зазначили в ОВА.

Однак підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від таких сіл:

  • Заповіт,
  • Бобровий Кут,
  • Бургунка.

Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько пів тисячі осель.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість. У Центрі зазначають, що Олешківська громада одна з найбільш постраждалих внаслідок чергового російського злочину.

Додамо, український уряд виділив майже два з половиною мільярди гривень, щоб забезпечити південь України водою. Розпочалося будівництво нових магістральних водогонів.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB