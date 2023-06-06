Вода из Каховской ГЭС затопила дорогу в Крым

Затопленная дорога из Херсона в Крым. Фото: t.me/jurnko

В результате подрыва Каховской ГЭС водой затопило дорогу из Херсона в Крым. На оккупированный остров доехать очень сложно.

Об этом рассказал журналист Константин Рыженко.

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Рыженко опубликовал видео и фото, где показал масштабные затопления. Вода продолжает прибывать.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на очередной террористический акт РФ. Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС.

В сети появились спутниковые фото разрушенной Каховской ГЭС. На них можно увидеть последствия взрыва.