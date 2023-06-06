Вода з Каховської ГЕС затопила дорогу в Крим

Затоплена дорога з Херсону в Крим. Фото: t.me/jurnko

Внаслідок підриву Каховської ГЕС водою затопило дорогу з Херсону в Крим. На окупований півострів доїхати дуже складно.

Про це розповів журналіст Костянтин Риженко.

Читайте також:

Затоплена дорога в Крим

Риженко опублікував відео та фото, на яких показав масштабні затоплення. Вода продовжує прибувати.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на черговий терористичний акт РФ. Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС.

У мережі з'явилися супутникові світлини зруйнованої Каховської ГЕС. На них можна побачити наслідки підриву.