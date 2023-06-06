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Вода з Каховської ГЕС затопила дорогу в Крим

6 червня 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вода з Каховської ГЕС затопила дорогу в Крим
Затоплена дорога з Херсону в Крим. Фото: t.me/jurnko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок підриву Каховської ГЕС водою затопило дорогу з Херсону в Крим. На окупований півострів доїхати дуже складно.

Про це розповів журналіст Костянтин Риженко.

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Риженко опублікував відео та фото, на яких показав масштабні затоплення. Вода продовжує прибувати. 

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на черговий терористичний акт РФ. Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС.

У мережі з'явилися супутникові світлини зруйнованої Каховської ГЕС. На них можна побачити наслідки підриву.

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