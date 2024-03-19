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Волонтерство могут интегрировать в школьное образование, — детали

19 марта 2024 18:28
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Волонтерство может стать школьным предметом: детали
Ольга Будник. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Волонтерство, которым занимаются школьники, могут засчитывать как отдельные часы обучения. Это очень важно, и опыт отдельных стран, таких как Израиль, показывает, что это очень хороший способ воспитания патриотизма к государству. На этом этапе такая инициатива будет как поощрение, условно как дополнительные внешкольные часы. Но позже волонтерство могут включить в отдельные обучающие программы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE Ольга Будник, советник-уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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"Мы говорим о том, что каждый маленький гражданин может оказаться полезным, например, для ветеранов в общении и что важно, он сознательно уделяет свое время и внимание определенному полезному делу. Ведь впереди у нас будет много восстановительных работ разного характера, и волонтерство — это формирование сознательного, активного и достаточно мирного патриотизма к государству, но в то же время готового защитить лично себя", — пояснила Ольга Будник.

Речь идет о том, чтобы волонтерство, которым занимаются школьники, засчитывать как отдельные часы обучения. Условно, как дополнительные внешкольные часы. Но позже его могут включить в отдельные обучающие программы.

Напомним, Юлия Гришина, депутат Верховной Рады и член комитета образования рассказала, кто из студентов получит отсрочку от мобилизации, когда закроют школы с малым количеством детей и каким будет новый законопроект о дошкольном образовании.

Офис президента
образование
волонтерство
школа

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