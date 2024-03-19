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Волонтерство можуть інтегрувати у шкільну освіту, — деталі

19 березня 2024 18:28
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Волонтерство може стати шкільним предметом: деталі
Ольга Будник. Фото: Скріншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Волонтерство, яким займаються школярі, можуть зараховувати як окремі години навчання. Це дуже важливо, і досвід окремих країн, як от Ізраїлю, показує, що це дуже хороший спосіб виховання патріотизму до держави. На цьому етапі така ініціатива буде як заохочення, умовно, як додаткові позашкільні години. Але пізніше волонтерство можуть включити в окремі навчальні програми. 

Про це в коментарі Новини.LIVE Ольга Будник, радниця–уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

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"Ми говоримо про те, що кожен маленький громадянин може бути корисним, наприклад, для ветеранів у спілкуванні і що важливо, він свідомо приділяє свій час та увагу певній корисній справі. Адже попереду у нас буде багато відновлювальних робіт різного характеру, і волонтерство — це формування свідомого, активного та достатньо мирного патріотизму до держави, але в той же час готового захистити себе особисто", — пояснила Ольга Будник.

Наразі йде мова про те, щоби волонтерство, яким займаються школярі, зараховувати як окремі години навчання. Умовно, як додаткові позашкільні години. Але пізніше його можуть включити в окремі навчальні програми. 

Нагадаємо, Юлія Гришина, депутатка Верховної Ради та член комітету освіти розповіла, хто із студентів отримає відстрочку від мобілізації, коли закриють школи із малою кількістю дітей та яким буде новий законопроєкт про дошкільну освіту. 
 

Офіс президента
освіта
волонтерство
школа

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