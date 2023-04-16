Воскресение Христово: как власть поздравила украинцев с праздником

Представители управления разведки посвятили паску в храме. Фото: ГУР МО Украины

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Христово, также этот праздник называют Пасха. Представители украинской власти по случаю праздника обратились к украинцам.

Новини.LIVE собрали поздравления украинских властей.

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Андрей Ермак

Руководитель Офиса Президента по случаю величайшего религиозного праздника обратился к украинскому народу.

"Приветствую со Светлым Христовым Воскресением! Оно символизирует победу добра над злом, света над тьмой и жизнь над смертью. Украина точно победит российское зло, а наша вера в это будет непоколебима. И украинское солнце засияет в каждом уголке нашей великой страны. Христос Воскрес!" — написал Ермак.

Валерий Залужный

"Поздравляю всех, кто в этот день держит оборону в окопах. Находится в блиндажах. Ведет разведку. Несет боевое дежурство. Помогает армии. Поздравляю всех, кто приближает нашу Победу! Поздравляю весь украинский народ с Величественным праздником — Воскресение Христово! — сказал Главнокомандующий.

Он добавил, что Пасха — это праздник большой надежды. Надежды, которая принесет нам мир.

"Верю, что вместе, в единстве, мы преодолеем врага. Желаю всем нам сил и вдохновений в борьбе за правду и свободу Воистину Воскрес Христос!" — подчеркнул Валерий Залужный.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также трогательно поздравил украинцев с воскресением Христа.

"Христос Воскрес! Эти слова уже во второй раз мы произносим друг другу в условиях полномасштабной войны с Россией. Эти слова объединяют нас в искренней вере в победу и светлое будущее. Ведь именно вера была и является для украинского народа фундаментом единства. А праздник Воскресения Христова — символ возрождения и победы жизни над смертью", — сказал Шмыгаль.

Премьер пожелал всем украинцам, чтобы с праздником Пасхи начался благодатный путь Украины к возрождению и обновлению. Чтобы через год мы снова сказали: "Христос Воскрес!" — впервые после нашей победы на мирной украинской земле.

Руслан Стефанчук

"Дорогие украинцы! Мужественный, несгибаемый, величественный народ! Поздравляю каждого из нас со светлым праздником Воскресения Христова! Сегодня наши сердца как никогда исполнены веры! Веры в то, что наша страна обязательно Победит и больше никогда не будет знать, что такое война. Не узнает, что такое обстрелы, взрывы и разрушения. Не узнает, что такое боль потери", — сказал в своем поздравлении председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он добавил, что сегодня наши души как никогда исполнены молитвы. Молитвы за наших Защитников и Защитниц, сыновей и дочерей Украины, которые на передовой, на поле боя борются за свободу. Завоевывают независимость. Завоевывают будущее.

И сегодня наши мысли полны света. Потому что свет всегда побеждает тьму. Жизнь побеждает смерть. Добро преодолевает зло.

"Я искренне желаю, чтобы как можно быстрее настал тот день, когда все украинские семьи снова будут вместе. Я искренне желаю, чтобы наша большая Украинская семья всегда была единой, сильной и несгибаемой. В мире, согласии и процветании. Христос Воскрес", — подчеркнул он.

Кирилл Буданов

"Примите искренние поздравления с величественной светлой Пасхой. Христово Воскресение — это праздник духовного обновления и возрождения, время чистых помыслов и надежд, утверждение веры в победу добра над злом. Сейчас нам еще раз приходится проходить через ужасные испытания войной, которые мы преодолеваем с достоинством. В освободительных боях наше государство закаляется высшей закалкой", — обратился к украинцам начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что мы несгибаемы! Мы боремся! Мы побеждаем! Империя зла не имеет ни малейшего шанса, потому что с нами — правда и Господь, благословляющий нас на Победу!

Также пресс-служба украинской разведки поделилась кадрами, как святили пасхальные корзины в храме.

Напомним, по случаю Пасхи Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он отметил, что главным символом этого праздника есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху.