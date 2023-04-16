Воскресіння Христове: як влада привітала українців зі святом

Представники управління розвідки посвятили паску у храмі. Фото: ГУР МО України

Сьогодні, 16 квітня, православні християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень чи Воскресіння Христове, також це свято називають Пасха. Представники української влади з нагоди свята звернулись до українців.

Новини.LIVE зібрали привітання української влади.

Читайте також:

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента з нагоди найбільшого релігійного свята звернувся до українського народу.

"Вітаю зі Світлим Христовим Воскресінням! Воно символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою і життя над смертю. Україна точно переможе російське зло, а наша віра в це буде непохитною. І українське сонце засяє у кожному куточку нашої великої країни. Христос Воскрес!" — написав Єрмак.

Валерій Залужний

"Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах. Перебуває в бліндажах. Веде розвідку. Несе бойове чергування. Допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу Перемогу! Вітаю весь український народ з Величним святом — Воскресіння Христового!" — сказав Головнокомандувач.

Він додав, що Великдень — це свято великої надії. Надії, яка принесе нам мир.

"Вірю, що разом, у єдності, ми подолаємо ворога. Бажаю усім нам сили і натхнення у боротьбі за правду і свободу Воістину Воскрес Христос!" — наголосив Валерій Залужний.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зворушливо привітав українців з Христовим Воскресінням.

"Христос Воскрес! Ці слова вже вдруге ми промовляємо один до одного в умовах повномасштабної війни з Росією. Ці слова об'єднують нас у щирій вірі в перемогу та світле майбутнє. Адже саме віра була і є для українського народу фундаментом єдності. А свято Воскресіння Христового — символом відродження та перемоги життя над смертю", — сказав Шмигаль.

Прем'єр побажав усім українцям, аби зі святом Великодня розпочався благодатний шлях України до відродження й оновлення. Аби за рік ми знову сказали: "Христос Воскрес!" — уперше після нашої перемоги на мирній українській землі.

Руслан Стефанчук

"Дорогі українці! Мужній, незламний, величний народе!

Вітаю кожного з нас зі світлим святом Воскресіння Христового! Сьогодні наші серця як ніколи сповнені віри!

Віри у те, що наша країна неодмінно Переможе і більше ніколи не знатиме, що таке війна. Не знатиме, що таке обстріли, вибухи і руйнування. Не знатиме, що таке біль втрати", — сказав у своєму привітанні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він додав, що сьогодні наші душі як ніколи сповнені молитви. Молитви за наших Захисників та Захисниць, синів та дочок України, які на передовій, на полі бою виборюють свободу. Виборюють незалежність. Виборюють майбутнє.

І сьогодні наші думки сповнені світла. Тому що світло завжди перемагає темряву. Життя перемагає смерть. Добро долає зло.

"Я щиро бажаю, аби якнайшвидше настав той день, коли всі українські родини знову будуть разом. Я щиро бажаю, аби наша велика Українська родина завжди була єдиною, сильною і незламною. У мирі, злагоді і процвітанні. Христос Воскрес", — наголосив він.

Кирило Буданов

"Прийміть щирі вітання з величним світлим Великоднем. Христове Воскресіння — це свято духовного оновлення й відродження, час чистих помислів і сподівань, утвердження віри в перемогу добра над злом. Нині нам вкотре доводиться проходити через жахливі випробування війною, які ми долаємо з гідністю й честю. У визвольних боях наша держава загартовується найвищим гартом", — звернувся до українців начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Він наголосив, що ми — незламні! Ми боремося! Ми перемагаємо! Імперія зла не має анінайменшого шансу, бо з нами — правда і Господь, який благословляє нас на Перемогу!

Також пресслужба української розвідки поділилася кадрами, як святили великодні кошики у храмі.

Нагадаємо, з нагоди Великодня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він зазначив, що головним символом цього свята є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень.