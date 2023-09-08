Впервые в Бучу приехала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты
Сегодня, 8 сентября, Бучу впервые посетила президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты Евгения Палий. Она вместе с заместителем Бучанского городского головы Дмитрием Чейчуком оценила результаты восстановления Бучанского общества.
Об этом сообщает Бучанский городской совет .
Детали визита
Евгений Палий во время визита прогулялась по улице Вокзальной и познакомилась с местными жителями.
Жители Бучи рассказали о восстановлении их городов, полностью разрушенных российскими оккупантами.
"Буча — как феникс, который из пепла превращается в красивую птицу", — сказала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты.
Также Евгения Палий осмотрела и ЖК "Континент", значительно поврежденный во время оккупации.
"Я желаю сил бучанцам в такие сложные времена. Сегодня весь мир сочувствует пострадавшим от рук россиян. Желаю расцветать с новыми силами и показать всем, на что способны украинцы!", — сказала Палий.
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