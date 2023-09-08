Впервые в Бучу приехала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты

В Бучу приехала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты Евгения Палий. Фото: Бучанский городской совет

Сегодня, 8 сентября, Бучу впервые посетила президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты Евгения Палий. Она вместе с заместителем Бучанского городского головы Дмитрием Чейчуком оценила результаты восстановления Бучанского общества.

Об этом сообщает Бучанский городской совет .

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Детали визита

Евгений Палий во время визита прогулялась по улице Вокзальной и познакомилась с местными жителями.

Жители Бучи рассказали о восстановлении их городов, полностью разрушенных российскими оккупантами.

"Буча — как феникс, который из пепла превращается в красивую птицу", — сказала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты.

Также Евгения Палий осмотрела и ЖК "Континент", значительно поврежденный во время оккупации.

"Я желаю сил бучанцам в такие сложные времена. Сегодня весь мир сочувствует пострадавшим от рук россиян. Желаю расцветать с новыми силами и показать всем, на что способны украинцы!", — сказала Палий.

В Бучу приехала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты Евгения Палий. Фото: Бучанский городской совет

В Бучу приехала президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты Евгения Палий. Фото: Бучанский городской совет

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