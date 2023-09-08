Вперше до Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати
Сьогодні, 8 вересня, Бучу вперше відвідала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Вона разом із заступником Бучанського міського голови Дмитром Чейчуком оцінила результати відновлення Бучанської громади.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Деталі візиту
Євгеній Палій під час візиту прогулялася вулицею Вокзальною та познайомилася з місцевими жителями.
Мешканці Бучі розповіли про відновлення їхніх міст, які були повністю зруйновані російськими окупантами.
"Буча — як фенікс, який з попелу перетворюється в красиву пташку",— сказала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати.
Також Євгенія Палій оглянула і ЖК "Континент", який був значно пошкоджений під час окупації.
"Я бажаю сил бучанцям у такі складні часи. Сьогодні весь світ співчуває тим, хто постраждав від рук росіян. Бажаю розквітати з новими силам і показати всім, на що здатні українці!", — сказала Палій.
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