Вперше до Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати

До Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Фото: Бучанська міська рада

Сьогодні, 8 вересня, Бучу вперше відвідала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Вона разом із заступником Бучанського міського голови Дмитром Чейчуком оцінила результати відновлення Бучанської громади.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

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Деталі візиту

Євгеній Палій під час візиту прогулялася вулицею Вокзальною та познайомилася з місцевими жителями.

Мешканці Бучі розповіли про відновлення їхніх міст, які були повністю зруйновані російськими окупантами.

"Буча — як фенікс, який з попелу перетворюється в красиву пташку",— сказала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати.

Також Євгенія Палій оглянула і ЖК "Континент", який був значно пошкоджений під час окупації.

"Я бажаю сил бучанцям у такі складні часи. Сьогодні весь світ співчуває тим, хто постраждав від рук росіян. Бажаю розквітати з новими силам і показати всім, на що здатні українці!", — сказала Палій.

До Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Фото: Бучанська міська рада

До Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Фото: Бучанська міська рада

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