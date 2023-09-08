Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Вперше до Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати arrow

Вперше до Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати

8 вересня 2023 10:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вперше до Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати
До Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Фото: Бучанська міська рада
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 8 вересня, Бучу вперше відвідала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Вона разом із заступником Бучанського міського голови Дмитром Чейчуком оцінила результати відновлення Бучанської громади.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Читайте також:

Деталі візиту

Євгеній Палій під час візиту прогулялася вулицею Вокзальною та познайомилася з місцевими жителями.

Мешканці Бучі розповіли про відновлення їхніх міст, які були повністю зруйновані російськими окупантами.

"Буча — як фенікс, який з попелу перетворюється в красиву пташку",— сказала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати.

Також Євгенія Палій оглянула і ЖК "Континент", який був значно пошкоджений під час окупації.

"Я бажаю сил бучанцям у такі складні часи. Сьогодні весь світ співчуває тим, хто постраждав від рук росіян. Бажаю розквітати з новими силам і показати всім, на що здатні українці!", — сказала Палій.

 

До Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Фото: Бучанська міська рада

 

До Бучі приїхала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Фото: Бучанська міська рада

Останні новини Бучі

Генеральний прокурор Андрій Костін показав прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі. Голова данського уряду поклала квіти на могили замучених до смерті людей.

Українці і досі знаходять на звільнених територіях смертоносні "дарунки" окупантів. Так, мешканець Бучі виявив у своєму гаражі розтяжку. 

Служба безпеки України встановила імена ще пʼятьох російських солдат, які причетні до масових вбивств цивільного населення в Бучі. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз