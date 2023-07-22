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Впервые в истории Сорочинский ярмарок проведут в другом месте

22 июля 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Впервые в истории Сорочинский ярмарок проведут в другом месте
Сорочинская ярмарка. Фото: Национальная Сорочинская ярмарка
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Впервые в истории Сорочинская ярмарка в этом году пройдет не в своем обычном месте, а в Львове. Это грандиозное событие приурочено к Дню Независимости Украины и будет проведено под девизом "Восток и Запад рука об руку!"

Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

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В сообщении говорится, что посетителей ожидает впечатляющий ассортимент товаров: от произведений народных ремесел до продукции украинских предприятий и крафтовых блюд. К тому же, ожидается обширная культурная программа и ряд конкурсов. Ярмарка будет размещаться по адресу: улица Коперника, 17, Дворец искусств в Львове, график работы с 10 утра до 7 вечера.

Стоит отметить, что раньше это популярное мероприятие обычно проходило на специализированной площади в 16,2 га под открытым небом в центре Великих Сорочинцев в Полтавской области.

Напомним, что сегодня, 21 июля, на 12 станциях столичного метро проходят тренинги по медицинской помощи. Принять участие могут все желающие.

Тренинги по медицинской помощи проходят каждую третью пятницу месяца. На 12 станциях столичного метро профессиональные медики обучают медицинской помощи.

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