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Вперше в історії Сорочинський ярмарок проведуть в іншому місці

22 липня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вперше в історії Сорочинський ярмарок проведуть в іншому місці
Сорочинський ярмарок. Фото: Національний Сорочинський ярмарок
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вперше в історії Сорочинський ярмарок цього року пройде не у своєму звичайному місці, а у Львові. Ця грандіозна подія присвячена до Дня Незалежності України й буде проведена під девізом "Схід і Захід рука об руку!"

Про це повідомили організатори заходу у соцмережах.

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У повідомленні йдеться, що на відвідувачів чекає вражаючий асортимент товарів: від творів народних ремесел до продукції українських підприємств та крафтових страв. До того ж очікується велика культурна програма та низка конкурсів. Ярмарок розміщуватиметься за адресою: вулиця Коперника, 17, Палац мистецтв у Львові, графік роботи з 10 ранку до 7 вечора.

Варто зазначити, що раніше цей популярний захід зазвичай відбувався на спеціалізованій площі 16,2 га просто неба в центрі Великих Сорочинців у Полтавській області.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 липня, на 12 станціях столичного метро відбуваються тренінги з медичної допомоги. Взяти участь можуть усі охочі.

Тренінги з медичної допомоги відбуваються кожну третю п'ятницю місяця. На 12 станціях столичного метро професійні медики навчають медичної допомоги.

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