ВПЛ и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение

ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры

ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Освобожденные из плена и ВПЛ смогут получить ваучер

В настоящее время определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.

Ваучер можно получить на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышения квалификации.

Кто может получить ваучер:

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста

освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот факт устанавливает соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции.

Граждане могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:

не зарегистрированы в центре занятости как безработные

не получали ваучер раньше

не проходили в течение последних 3 лет переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование

Напомним, что с 1 апреля в Украине начинает действовать закон об е-резидентстве. Проект позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.