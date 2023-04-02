Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow ВПЛ и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение arrow

ВПЛ и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение

2 апреля 2023 10:40
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

Об этом информирует Минреинтеграция.

Читайте также:

Освобожденные из плена и ВПЛ смогут получить ваучер

В настоящее время определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.

Ваучер можно получить на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышения квалификации.

Кто может получить ваучер:

  • внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста
  • освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот факт устанавливает соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции.

Граждане могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:

  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные
  • не получали ваучер раньше
  • не проходили в течение последних 3 лет переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование

Напомним, что с 1 апреля в Украине начинает действовать закон об е-резидентстве. Проект позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB