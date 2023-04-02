ВПЛ и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение
ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.
Об этом информирует Минреинтеграция.
Освобожденные из плена и ВПЛ смогут получить ваучер
В настоящее время определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.
Ваучер можно получить на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышения квалификации.
Кто может получить ваучер:
- внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста
- освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот факт устанавливает соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции.
Граждане могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:
- не зарегистрированы в центре занятости как безработные
- не получали ваучер раньше
- не проходили в течение последних 3 лет переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы
- имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование
Напомним, что с 1 апреля в Украине начинает действовать закон об е-резидентстве. Проект позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.