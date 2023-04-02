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ВПО та звільнені з полону українці можуть отримати ваучери на навчання

2 квітня 2023 10:40
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
ВПО та звільнені з полону можуть отримати ваучери
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Звільнені з полону та ВПО зможуть отримати ваучер

Наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Ваучер можна отримати на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

Хто може отримати ваучер:

  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку
  • звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

Громадяни можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні
  • не отримували ваучер раніше
  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття
  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту

Нагадаємо, що з 1 квітня, в Україні починає діяти закон про е-резидентство. Проєкт дозволить іноземним IT-фахівцям ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки до держбюджету онлайн.

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