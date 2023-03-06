Всего неделю — и "глаза" для ВСУ готовы: украинцы собрали средства на дроны-разведчики
С 24 февраля по 5 марта украинцы в рамках благотворительного сбора собирали средства на дроны-разведчики. В итоге на отечественные "Чаклуны" было собрано 11,8 млн грн.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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11 млн на беспилотники
24 февраля Национальный банк при поддержке ПриватБанка и платформы United24 объявил благотворительный сбор "Лютий донат" на беспилотники-разведчики "Чаклун".
До 5 марта украинцы отправили на этот проект 11,8 млн грн.
Что такое дрон "Чаклун"
Беспилотник "Чаклун" — это отечественный дрон-разведчик, который пригоден для ручного запуска и ремонта в полевых условиях.
В состав каждого комплекса входят пять дронов.
Беспилотник "Чаклун" может находиться в воздухе до 60 минут. Дальность полета украинского дрона-разведчика достигает 100 км.
Напомним, в январе украинские разведчики получили от волонтеров дроны Raider. Гексакоптер и БпЛА разработали специально по заказу ГУР.
Разведывательный самолет Raider VTOL с вертикальным взлетом и посадкой может летать на расстояние до 30 км и передавать видео с тепловизионной камеры.
А гексакоптер Raider может пролетать до 15 км в разведывательном режиме или 8 км с полезной нагрузкой весом до 4 кг, он также получил тепловизор.
В свою очередь, разработчики утверждают, что оба беспилотника устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.
Фото: ГУР