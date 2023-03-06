Всього тиждень — і "очі" для ЗСУ готові: українці зібрали кошти на дрони-розвідники
З 24 лютого до 5 березня українці в рамках благодійного збору збирали кошти на дрони-розвідники. У підсумку на вітчизняні "Чаклуни" було зібрано 11,8 млн грн.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
-
Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня
-
Білл Гейтс вперше став дідусем: хто потішив мільярдера
-
Руслан Ротань назвав футболістів, яких викликав до збірної України на матч із Англією
-
Українців попередили про затримки з пропуском на кордоні: що трапилося
-
Турецька опозиція переживає кризу: для протистояння Ердогану хочуть залучати мерів
-
Березень ще не потішить теплом: прогноз погоди на завтра
-
Росіяни на порозі взяття Бахмута: CNN назвав головну перевагу, яку дала Україні оборона міста
-
"Це буде найсумнішим днем в історії ООН": Кислиця закликав не дозволяти рф голосувати у Радбезі
-
Дружина Бекхема показала фото дорослих синів: на кого вони схожі
-
У Маріуполі страйкують водії автобусів: у місті закінчилося дизпаливо для громадського транспорту
11 млн на безпілотники
24 лютого Національний банк за підтримки "Приватбанку" та платформи United24 оголосив благодійний збір "Лютий донат" на безпілотники-розвідники "Чаклун".
До 5 березня українці відправили на цей проєкт 11,8 мільйонів гривень.
Що таке дрон "Чаклун"
Безпілотник "Чаклун" — це вітчизняний дрон-розвідник, який є придатним для ручного запуску та ремонту в польових умовах.
До складу кожного комплексу входять п’ять дронів.
Безпілотник "Чаклун" може перебувати в повітрі до 60 хвилин. Дальність польоту українського дрона-розвідника сягає 100 кілометрів.
Нагадаємо, у січні українські розвідники отримали від волонтерів дрони Raider. Гексакоптер та БпЛА розробили спеціально на замовлення ГУР.
Розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.
А гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.
Своєю чергою, розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.
Фото: ГУР