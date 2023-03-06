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​​​​​​​Всього тиждень — і "очі" для ЗСУ готові: українці зібрали кошти на дрони-розвідники

6 березня 2023 14:56
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Українці задонатили на безпілотник "Чаклун" понад 11 млн грн
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

З 24 лютого до 5 березня українці в рамках благодійного збору збирали кошти на дрони-розвідники. У підсумку на вітчизняні "Чаклуни" було зібрано 11,8 млн грн.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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11 млн на безпілотники

24 лютого Національний банк за підтримки "Приватбанку" та платформи United24 оголосив благодійний збір "Лютий донат" на безпілотники-розвідники "Чаклун".

До 5 березня українці відправили на цей проєкт 11,8 мільйонів гривень.

Що таке дрон "Чаклун"

Безпілотник "Чаклун" — це вітчизняний дрон-розвідник, який є придатним для ручного запуску та ремонту в польових умовах.

До складу кожного комплексу входять п’ять дронів.

Безпілотник "Чаклун" може перебувати в повітрі до 60 хвилин. Дальність польоту українського дрона-розвідника сягає 100 кілометрів.

Нагадаємо, у січні українські розвідники отримали від волонтерів дрони Raider. Гексакоптер та БпЛА розробили спеціально на замовлення ГУР.

Розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

А гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.

Своєю чергою, розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: ГУР

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