​​​​​​​Всього тиждень — і "очі" для ЗСУ готові: українці зібрали кошти на дрони-розвідники

Українці задонатили на безпілотник "Чаклун" понад 11 млн грн

З 24 лютого до 5 березня українці в рамках благодійного збору збирали кошти на дрони-розвідники. У підсумку на вітчизняні "Чаклуни" було зібрано 11,8 млн грн.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

11 млн на безпілотники

24 лютого Національний банк за підтримки "Приватбанку" та платформи United24 оголосив благодійний збір "Лютий донат" на безпілотники-розвідники "Чаклун".

До 5 березня українці відправили на цей проєкт 11,8 мільйонів гривень.

Що таке дрон "Чаклун"

Безпілотник "Чаклун" — це вітчизняний дрон-розвідник, який є придатним для ручного запуску та ремонту в польових умовах.

До складу кожного комплексу входять п’ять дронів.

Безпілотник "Чаклун" може перебувати в повітрі до 60 хвилин. Дальність польоту українського дрона-розвідника сягає 100 кілометрів.

Нагадаємо, у січні українські розвідники отримали від волонтерів дрони Raider. Гексакоптер та БпЛА розробили спеціально на замовлення ГУР.

Розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

А гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.

Своєю чергою, розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: ГУР