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Вступление в ВУЗы за рубежом в 2023: ТОП-3 риска, которые могут все испортить

21 июня 2023 06:20
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Обучение за границей для украинцев: стоит ли поступать в иностранные вузы
Обучение украинцев за границей. Фото: pexels
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине уже состоялся единственный государственный квалификационный экзамен, который сдавали после школы те, кто планирует поступать в вуз. Следовательно, можно считать, что вступительная кампания 2023 года началась и абитуриенты, ожидая результатов экзамена, думают куда подавать документы. Как вариант — обучение за рубежом.

Что главное при поступлении в иностранные вузы и реально ли поехать учиться из Украины за границу, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

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Оксана Макаренко
Соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко. Фото: Facebook

"Есть определенные трудности со вступлением за границу. Даже с тем, чтобы те, кто поступил в этом году в учебное заведение за границей, мог вовремя выехать на обучение. Потому что мы знаем, что существует ограничение на выезд детей, особенно это касается мальчиков", сказала эксперт.

Она назвала еще две главные вещи, которые влияют на поступление за границей:

  • овладеть языком до выезда за границу и начала обучения,
  • своевременно подать документы.

Также Оксана Макаренко добавила, что существует вариант дистанционного обучения. И это подойдет  детям, которые страдали в коллективе.

"Есть дети, которым хорошо учиться дистанционно. Если они не в коллективе, то у них меньше стресса, меньше буллинга и недоразумений с учителями. На самостоятельной учебе дети улучшают свои результаты, потому что могут сфокусироваться на темах, которые им не понятны", добавила эксперт.

Напомним, многие украинские родители настроены отправить своих сыновей на обучение за границу. Для этого рассматривают разные иностранные вузы. Однако главное — успеть до 18 лет, иначе граница окажется на замке.

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