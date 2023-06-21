Обучение за границей для украинцев: стоит ли поступать в иностранные вузы

Обучение украинцев за границей. Фото: pexels

В Украине уже состоялся единственный государственный квалификационный экзамен, который сдавали после школы те, кто планирует поступать в вуз. Следовательно, можно считать, что вступительная кампания 2023 года началась и абитуриенты, ожидая результатов экзамена, думают куда подавать документы. Как вариант — обучение за рубежом.

Что главное при поступлении в иностранные вузы и реально ли поехать учиться из Украины за границу, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

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Соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко. Фото: Facebook

"Есть определенные трудности со вступлением за границу. Даже с тем, чтобы те, кто поступил в этом году в учебное заведение за границей, мог вовремя выехать на обучение. Потому что мы знаем, что существует ограничение на выезд детей, особенно это касается мальчиков", — сказала эксперт.

Она назвала еще две главные вещи, которые влияют на поступление за границей:

овладеть языком до выезда за границу и начала обучения,

своевременно подать документы.

Также Оксана Макаренко добавила, что существует вариант дистанционного обучения. И это подойдет детям, которые страдали в коллективе.

"Есть дети, которым хорошо учиться дистанционно. Если они не в коллективе, то у них меньше стресса, меньше буллинга и недоразумений с учителями. На самостоятельной учебе дети улучшают свои результаты, потому что могут сфокусироваться на темах, которые им не понятны", — добавила эксперт.

Напомним, многие украинские родители настроены отправить своих сыновей на обучение за границу. Для этого рассматривают разные иностранные вузы. Однако главное — успеть до 18 лет, иначе граница окажется на замке.