Обучение за границей для украинцев: стоит ли поступать в иностранные вузы

Вступление в ВУЗы за рубежом в 2023: ТОП-3 риска, которые могут все испортить
В Украине уже состоялся единственный государственный квалификационный экзамен, который сдавали после школы те, кто планирует поступать в вуз. Следовательно, можно считать, что вступительная кампания 2023 года началась и абитуриенты, ожидая результатов экзамена, думают куда подавать документы. Как вариант — обучение за рубежом.
Что главное при поступлении в иностранные вузы и реально ли поехать учиться из Украины за границу, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.
"Есть определенные трудности со вступлением за границу. Даже с тем, чтобы те, кто поступил в этом году в учебное заведение за границей, мог вовремя выехать на обучение. Потому что мы знаем, что существует ограничение на выезд детей, особенно это касается мальчиков", — сказала эксперт.
Она назвала еще две главные вещи, которые влияют на поступление за границей:
- овладеть языком до выезда за границу и начала обучения,
- своевременно подать документы.
Также Оксана Макаренко добавила, что существует вариант дистанционного обучения. И это подойдет детям, которые страдали в коллективе.
"Есть дети, которым хорошо учиться дистанционно. Если они не в коллективе, то у них меньше стресса, меньше буллинга и недоразумений с учителями. На самостоятельной учебе дети улучшают свои результаты, потому что могут сфокусироваться на темах, которые им не понятны", — добавила эксперт.
Напомним, многие украинские родители настроены отправить своих сыновей на обучение за границу. Для этого рассматривают разные иностранные вузы. Однако главное — успеть до 18 лет, иначе граница окажется на замке.