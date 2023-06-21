Навчання за кордоном для українців: чи варто вступати в іноземні виші

Навчання українців за кордоном. Фото: pexels

В Україні вже відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит, який складали після школи ті, хто планує вступати у виші. Відтак, можна вважати, що вступна кампанія 2023 року почалася і абітурієнти, очікуючи на результати іспиту, думають куди подавати документи. Як варіант — навчання за кордоном.

Що головне при вступі в іноземні виші і чи реально поїхати навчатися з України за кордон, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко. Фото: Facebook

"Є певні труднощі зі вступом за кордон. Навіть з тим, щоби ті, хто вступив цього року в навчальний заклад за кордоном, міг вчасно виїхати на навчання. Тому що ми знаємо, що існує обмеження на виїзд дітей, особливо це стосується хлопців", — сказала експертка.

Вона назвала ще дві головні речі, які впливають на вступ за кордоном:

опанувати мову до виїзду за кордон та початку навчання,

вчасно подати документи.

Також Оксана Макаренко додала, що існує варіант дистанційного навчання. І це підійде тим дітям, які страждали в колективі.

"Є діти, яким добре навчатися дистанційно. Коли вони не в колективі, то в них менше стресу, менше булінгу і непорозумінь з вчителями. На самостійному навчанні діти покращують свої результати, бо можуть сфокусуватися на темах, які їм не зрозумілі", — додала експертка.

Нагадаємо, багато українських батьків налаштовані відправити своїх синів на навчання за кордон. Для цього розглядають різні іноземні виші. Проте головне — встигнути до 18 років, інакше кордон опиниться на замку.