Татуировка с "Бандерой" на ноге девушки. Фото: Telegram

В оккупированном Крыму пенсионерка, по-видимому, так была напугана рассказами о Бандере, что он стал ей мерещиться. На теле одной девушки она увидела тату с лидером украинских националистов Степаном Бандерой.

На самом же деле это был британский актер Томас Шелби, более известный по своей роли главаря банды "Острые картузы". Об этом сообщает в Telegram Nexta Live.

Читайте также:

Инцидент произошел в одном из автобусов, следовавших из Джанкоя в Севастополь. Пенсионерка устроила настоящий скандал, увидев британского "Бандеру" в виде тату на ноге у девушки. Более того, написала донос в полицию.

Девушка также была одета в платье с вышивкой, бабушка же увидела на ней украинскую вышиванку.

"Предполагаемая экстремистка оказалась работницей местного морга, "малороссийская рубашка" — обычным платьем, икона украинских националистов — вы уже знаете кем", — говорится в сообщении.

Напомним, железнодорожные пути в оккупированном россиянами Крыму ждет не очень обнадеживающая перспектива. Ведь в последнее время на захваченном врагом полуострове активизировалось партизанское движение.