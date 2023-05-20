Ввижався Бандера: у Криму жінка написала донос через тату

Татуювання з "Бандерою" на нозі дівчини. Фото: Telegram

В окупованому Криму пенсіонерка, очевидно, так була нажахана розповідями про Бандеру, що він почав їй ввижатися. Так, на тілі однієї дівчини вона побачила тату з лідером українських націоналістів Степаном Бандерою.

Насправді ж це був британський актор Томас Шелбі, більш відомий за своєю роллю ватажка банди "Гострі картузи". Про це повідомляє у Telegram Nexta Live.

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Інцидент стався в одному з автобусів, який прямував із Джанкоя до Севастополя. Пенсіонерка влаштувала справжній скандал, коли побачила британського "Бандеру" у вигляді тату на нозі у дівчини. Ба більше, написала донос у поліцію.

Дівчина також була вбрана у сукню з вишивкою, бабуся ж побачила на ній українську вишиванку.

"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" — звичайною сукнею, ікона українських націоналістів — ви вже знаєте ким", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на залізничні шляхи в окупованому росіянами Криму чекає не дуже обнадійлива перспектива. Адже останнім часом на захопленому ворогом півострові активізувався партизанський рух.