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Ввижався Бандера: у Криму жінка написала донос через тату

20 травня 2023 00:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ввижався Бандера: у Криму жінка написала донос через тату
Татуювання з "Бандерою" на нозі дівчини. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В окупованому Криму пенсіонерка, очевидно, так була нажахана розповідями про Бандеру, що він почав їй ввижатися. Так, на тілі однієї дівчини вона побачила  тату з лідером українських націоналістів Степаном Бандерою. 

Насправді ж це був британський актор Томас Шелбі, більш відомий за своєю роллю ватажка банди "Гострі картузи". Про це повідомляє у Telegram Nexta Live.

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Інцидент стався в одному з автобусів, який прямував із Джанкоя до Севастополя. Пенсіонерка влаштувала справжній скандал, коли  побачила британського "Бандеру" у вигляді тату на нозі у дівчини. Ба більше, написала донос у поліцію.

Дівчина також була вбрана у сукню з вишивкою, бабуся ж побачила на ній українську вишиванку. 

"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" — звичайною сукнею, ікона українських націоналістів — ви вже знаєте ким", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на залізничні шляхи в окупованому росіянами Криму чекає не дуже обнадійлива перспектива. Адже останнім часом на захопленому ворогом півострові активізувався партизанський рух.

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