Въезд ребенка в Украину с иностранным свидетельством о рождении — разъяснение МВД

Для того чтобы приехать с ребенком, рожденным за границей, в Украину, обязательно необходимо получить подтверждающий документ

В Министерстве внутренних дел Украины проинформировали о правилах въезда в Украину ребенка — гражданина нашего государства с иностранным свидетельством о рождении.

Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своем Telegram.

Правила въезда

Правила въезда в Украину ребенка — гражданина Украины, родившегося за границей и имеющего иностранное свидетельство о рождении:

в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов и т.п., на основании удостоверения личности на возвращение в Украину. Его можно получить в ближайшем украинском дипломатическом учреждении в стране, где вы находитесь;

еще один вариант: если информация о ребенке внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.

"То есть для того, чтобы приехать с ребенком рожденным за границей в Украину, обязательно необходимо получить подтверждающий документ", — рассказали в МВД.

Напомним, недавно в МОН рассказали, сколько украинских детей учится за границей. На сегодняшний день за рубежом находятся 641 тысяча украинских детей школьного возраста. При этом с начала войны в Украину вернулось 30 тысяч детей.