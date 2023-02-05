Въезд ребенка в Украину с иностранным свидетельством о рождении: разъяснение МВД
В Министерстве внутренних дел Украины проинформировали о правилах въезда в Украину ребенка — гражданина нашего государства с иностранным свидетельством о рождении.
Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своем Telegram.
-
Готов ли Алексей Резников уйти в отставку: что ответил министр обороны
-
В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали
-
Министр обороны Резников рассказал, как Украина готовится к новому наступлению россии
-
В Одессу привозят генераторы со всей Украины, — Максим Марченко.
-
Украинские медики извлекли из тела раненого бойца гранату, которая не разорвалась
-
До пятницы графики отключений будут 2 через 10, — глава НЭК Укрэнерго
-
В Дубае умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
-
Алексей Резников рассказал об одном из ключевых направлений работы Минобороны
-
В Польше построят стену на границе с россией: строительство начнется уже через несколько недель
-
От границы Беларуси с Украиной отвели 12 российских вертолетов, — Гаюн
Правила въезда
Правила въезда в Украину ребенка — гражданина Украины, родившегося за границей и имеющего иностранное свидетельство о рождении:
- в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов и т.п., на основании удостоверения личности на возвращение в Украину. Его можно получить в ближайшем украинском дипломатическом учреждении в стране, где вы находитесь;
- еще один вариант: если информация о ребенке внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.
"То есть для того, чтобы приехать с ребенком рожденным за границей в Украину, обязательно необходимо получить подтверждающий документ", — рассказали в МВД.
Напомним, недавно в МОН рассказали, сколько украинских детей учится за границей. На сегодняшний день за рубежом находятся 641 тысяча украинских детей школьного возраста. При этом с начала войны в Украину вернулось 30 тысяч детей.