В’їзд дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження: роз'яснення МВС
У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували про правила в'їзду в Україну дитини — громадянина нашої держави з іноземним свідоцтвом про народження.
Про це пресслужба відомства розповіла у своєму Telegram.
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Правила в'їзду
Правила в’їзду в Україну дитини — громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, такі:
- у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів тощо, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в найближчій українській дипломатичній установі у країні, де ви перебуваєте;
- ще один варіант: якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування.
"Тобто для того, щоб приїхати з дитиною народженою за кордоном в Україну, обов’язково необхідно отримати підтверджуючий документ", — розповіли в МВС.
Нагадаємо, нещодавно в МОН розповіли, скільки українських дітей навчається за кордоном. На сьогодні за кордоном перебувають 641 тияча українських дітей шкільного віку. При цьому з початку війни в Україну повернулися 30 тисяч дітей.