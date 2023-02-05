В’їзд дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження — роз'яснення МВС

Для того, щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном, в Україну, обов’язково необхідно отримати підтверджуючий документ

У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували про правила в'їзду в Україну дитини — громадянина нашої держави з іноземним свідоцтвом про народження.

Про це пресслужба відомства розповіла у своєму Telegram.

Правила в'їзду

Правила в’їзду в Україну дитини — громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, такі:

у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів тощо, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в найближчій українській дипломатичній установі у країні, де ви перебуваєте;

ще один варіант: якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування.

"Тобто для того, щоб приїхати з дитиною народженою за кордоном в Україну, обов’язково необхідно отримати підтверджуючий документ", — розповіли в МВС.

Нагадаємо, нещодавно в МОН розповіли, скільки українських дітей навчається за кордоном. На сьогодні за кордоном перебувають 641 тияча українських дітей шкільного віку. При цьому з початку війни в Україну повернулися 30 тисяч дітей.