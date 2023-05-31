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Из Киева отправился тестовый прямой поезд в Варшаву

31 мая 2023 16:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Из Киева отправился тестовый прямой поезд в Варшаву
Поезд Укрзализныци. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Укрзализныця начала работу над расширением прямого сообщения между Украиной и Польшей. Сегодня, 31 мая, в Варшаву отправляется тестовый поезд, чтобы получить согласование от польской стороны.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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В Укрзализныци объясняют, что рейс "Киев-Варшава" является самым дефицитным направлением. Количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Отмечается, что для улучшения ситуации были проведены переговоры о совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой, получены технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego), выполнен успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"Во время моей первой поездки в Польшу в должности председателя правления Укрзализныци в составе делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, мы договорились с польскими коллегами о финализации этого проекта. Раньше было проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно.Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны.Это позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, ранее мы писали, что работники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко. Обыски проходят по делу о злоупотреблениях, выявленных в закупках железнодорожной компании.

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