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З Києва вирушив тестовий прямий поїзд до Варшави

31 травня 2023 16:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
З Києва вирушив тестовий прямий поїзд до Варшави
Потяг Укрзалізниці. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Укрзалізниця розпочала роботу над розширенням прямого сполучення між Україною та Польщею. Сьогодні, 31 травня, до Варшави вирушає тестовий поїзд, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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В Укрзалізниці пояснюють, що рейс "Київ-Варшава" є найдефіцитнішим напрямком. Кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Зазначається, що для покращення ситуації було проведено переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою, отримано технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego), виконано успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

"Під час моєї першої поїздки до Польщі на посаді голови правління Укрзалізниці в складі  делегації, яку очолював віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, ми домовилися з польськими колегами про фіналізацію цього проєкту. Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно. Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка. Обшуки відбуваються щодо справи про зловживання, виявлені у закупівлях залізничної компанії.

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