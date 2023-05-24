Из музея Херсонес Таврический россияне украли золото Византии

Музей Херсонес Таврический. Фото: The Institute of Classical Archaeology

Оккупанты продолжают вывозить все ценное их захваченных территорий Украины. Во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в Крыму.

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"Оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли в Великий Новгород якобы на выставку золото Византии, а также другие артефакты: древние изделия из кости, глины и других материалов. Кроме этого, на территории "Херсонеса" оккупанты продолжают преступные раскопки", — говорится в сообщении представительства Президента Украины в Крыму.

В декабре 2022 года старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказывала, что российские оккупанты подготовили коллекции Херсонеса Таврического к вывозу за пределы полуострова.

Речь также шла о подготовке к эвакуации коллекций четырех музеев Севастополя:

Национального заповедника Херсонес Таврический,

Севастопольский художественный музей им. Крошицкого,

объединенного музея панорамы и диорами,

музея военно-морского флота.

Напомним, Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал обстоятельства, при которых Россия может потерять власть над Крымом. Речь идет о Керченском проливе, военных кораблях Черноморского флота с военными объектами, а также коридоре, который связывает полуостров с частью оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей из России.