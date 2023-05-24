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Из музея Херсонес Таврический россияне украли золото Византии

24 мая 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из музея Херсонес Таврический россияне украли золото Византии
Музей Херсонес Таврический. Фото: The Institute of Classical Archaeology
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты продолжают вывозить все ценное их захваченных территорий Украины. Во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в Крыму.

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"Оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли в Великий Новгород якобы на выставку золото Византии, а также другие артефакты: древние изделия из кости, глины и других материалов. Кроме этого, на территории "Херсонеса" оккупанты продолжают преступные раскопки", — говорится в сообщении представительства Президента Украины в Крыму.

В декабре 2022 года старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказывала, что российские оккупанты подготовили коллекции Херсонеса Таврического к вывозу за пределы полуострова.

Речь также шла о подготовке к эвакуации коллекций четырех музеев Севастополя:

  • Национального заповедника Херсонес Таврический,
  • Севастопольский художественный музей им. Крошицкого,
  • объединенного музея панорамы и диорами,
  • музея военно-морского флота.

Напомним, Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал обстоятельства, при которых Россия может потерять власть над Крымом. Речь идет о Керченском проливе, военных кораблях Черноморского флота с военными объектами, а также коридоре, который связывает полуостров с частью оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей из России.

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