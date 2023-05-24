Из музея Херсонес Таврический россияне украли золото Византии
Оккупанты продолжают вывозить все ценное их захваченных территорий Украины. Во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический.
Об этом сообщает представительство Президента Украины в Крыму.
"Оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли в Великий Новгород якобы на выставку золото Византии, а также другие артефакты: древние изделия из кости, глины и других материалов. Кроме этого, на территории "Херсонеса" оккупанты продолжают преступные раскопки", — говорится в сообщении представительства Президента Украины в Крыму.
В декабре 2022 года старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказывала, что российские оккупанты подготовили коллекции Херсонеса Таврического к вывозу за пределы полуострова.
Речь также шла о подготовке к эвакуации коллекций четырех музеев Севастополя:
- Национального заповедника Херсонес Таврический,
- Севастопольский художественный музей им. Крошицкого,
- объединенного музея панорамы и диорами,
- музея военно-морского флота.
Напомним, Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал обстоятельства, при которых Россия может потерять власть над Крымом. Речь идет о Керченском проливе, военных кораблях Черноморского флота с военными объектами, а также коридоре, который связывает полуостров с частью оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей из России.