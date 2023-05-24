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З музею Херсонес Таврійський росіяни поцупили золото Візантії

24 травня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
З музею Херсонес Таврійський росіяни поцупили золото Візантії
Музей Херсонес Таврійський. Фото: The Institute of Classical Archaeology
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти продовжують вивозити усе цінне із захоплених територій України. У тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський.

Про це повідомляє представництво Президента України в Криму.

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"Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли до великого новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів. Крім цього, на території "Херсонесу" окпуанти продовжують злочинні археологічні розкопки", — йдеться в повідомленні представництва Президента України в Криму.

У грудні 2022 року старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповідала, що російські окупанти підготували колекції Херсонеса Таврійського до вивезення за межі півострова.

Тоді також йшлося про підготовку до евакуації колекцій чотирьох музеїв Севастополя:

  • Національного заповідника Херсонес Таврійський,
  • Севастопольського художнього музею ім. Крошицького,
  • об’єднаного музею панорами і діорами,
  • музею військово-морського флоту.

Нагадаємо, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав обставини, за яких Росія може втратити владу над Кримом. Йдеться про Керченську протоку, військові кораблі Чорноморського флоту з військовими об'єктами, а також коридор, який зв'язує півострів з частиною окупованих районів Херсонської та Запорізької областей з Росії.

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