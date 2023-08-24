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Из Польши массово уезжают украинские беженцы: какие проблемы угрожают экономике страны

24 августа 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Из Польши массово уезжают украинские беженцы: какие проблемы угрожают экономике страны
Люди садятся на поезд. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из Польши массово выезжают украинские беженцы: часть возвращаются домой, остальные переселяются на запад. Это, в свою очередь, создает трудности для польского рынка труда.

Об этом сообщает издание gazeta.pl.

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По предварительной информации, из 4,07 млн. граждан Украины с временной защитой в Польше оставались всего 977 740 беженцев. Наибольший отток людей в июне зафиксировали в двух странах: Польше (-13 635 человек) и Италии (-1 005 человек).

Какие это создает проблемы

Массовый выезд беженцев, в свою очередь, создает дефицит рабочих рук на рынке труда. Он прежде всего связан с демографическими проблемами в стране.

"Без работы беженцев в нашей стране компании разных отраслей могли бы испытывать очень серьезные проблемы не только с развитием, но даже с сохранением нынешнего состояния производства", — говорит председатель Союза польских работодателей Шимон Витковский.

Напомним, летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам

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