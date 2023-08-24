З Польщі масово виїжджають українські біженці: які проблеми загрожують економіці країни
З Польщі масово виїжджають українські біженці: частина повертаються додому, решта — переселяються на захід. Це, своєю чергою, створює труднощі для польського ринку праці.
Про це повідомляє видання gazeta.pl.
Скільки біженців виїхали
За попередньою інформацією, із 4,07 млн громадян України із тимчасовим захистом в Польщі залишалися всього 977 740 біженців. Водночас, найбільший відтік людей у червні зафіксували у двох країнах: Польщі (-13 635 осіб) та Італії (-1 005 осіб).
Які це створює проблеми
Масовий виїзд біженців, своєю чергою, створює дефіцит робочих рук на ринку праці. Він, перш за все, пов'язаний з демографічними проблемами у країні.
"Без роботи біженців у нашій країні компанії різних галузей могли б мати дуже серйозні проблеми не тільки з розвитком, але навіть із збереженням нинішнього стану виробництва", – каже голова Спілки польських роботодавців Шимон Вітковський.
Нагадаємо, влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.
Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям