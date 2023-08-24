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З Польщі масово виїжджають українські біженці: які проблеми загрожують економіці країни

24 серпня 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З Польщі масово виїжджають українські біженці: які проблеми загрожують економіці країни
Люди сідають на потяг. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З Польщі масово виїжджають українські біженці: частина повертаються додому, решта — переселяються на захід. Це, своєю чергою, створює труднощі для польського ринку праці. 

Про це повідомляє видання gazeta.pl.

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Скільки біженців виїхали

За попередньою інформацією, із 4,07 млн громадян України із тимчасовим захистом в Польщі залишалися всього 977 740 біженців. Водночас, найбільший відтік людей у червні зафіксували у двох країнах: Польщі (-13 635 осіб) та Італії (-1 005 осіб). 

Які це створює проблеми

Масовий виїзд біженців, своєю чергою, створює дефіцит робочих рук на ринку праці. Він, перш за все, пов'язаний з демографічними проблемами у країні. 

"Без роботи біженців у нашій країні компанії різних галузей могли б мати дуже серйозні проблеми не тільки з розвитком, але навіть із збереженням нинішнього стану виробництва", – каже голова Спілки польських роботодавців Шимон Вітковський.

Нагадаємо, влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям

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