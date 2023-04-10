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Из российского плена вернулись еще 100 украинцев: детали

10 апреля 2023 16:56
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Из российского плена вернулись еще 100 украинцев: детали
Домой вернулись 100 украинцев из российского плена. Фото: Андрей Ермак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 10 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись еще 100 украинцев.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Обмен пленными

"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей — это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы", — рассказал Ермак.

Он добавил, что среди пленных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Им окажут всю необходимую помощь.

"Задача Президента Владимира Зеленского — вернуть всех наших людей. Для него этот вопрос является ключевым и одним из приоритетных. Такие дни, как сегодня, можно охарактеризовать цитатой итальянского проповедника Франциска Ассизского: "Начните делать то, что нужно. Потом делайте то, что может быть. И вы вдруг обнаружите, что делаете невозможно", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что это был непростой обмен, однако наши дома и мы вернем всех.

Напомним, последний обмен пленными был 3 апреля. Тогда домой удалось вернуть 12 граждан. Среди них 10 военных и двое гражданских.

Кроме того, 7 марта в результате еще одного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и четыре защитницы. Среди них были солдаты Вооруженных Сил, Национальная гвардия, пограничная охрана и DSST.

Также недавно Украина передала государству-агрессору тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. Они были переданы россии не в рамках обмена пленными.

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