Из российского плена вернулись еще 100 украинцев: детали
В понедельник, 10 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись еще 100 украинцев.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Обмен пленными
"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей — это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы", — рассказал Ермак.
Он добавил, что среди пленных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Им окажут всю необходимую помощь.
"Задача Президента Владимира Зеленского — вернуть всех наших людей. Для него этот вопрос является ключевым и одним из приоритетных. Такие дни, как сегодня, можно охарактеризовать цитатой итальянского проповедника Франциска Ассизского: "Начните делать то, что нужно. Потом делайте то, что может быть. И вы вдруг обнаружите, что делаете невозможно", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Ермак подчеркнул, что это был непростой обмен, однако наши дома и мы вернем всех.
Напомним, последний обмен пленными был 3 апреля. Тогда домой удалось вернуть 12 граждан. Среди них 10 военных и двое гражданских.
Кроме того, 7 марта в результате еще одного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и четыре защитницы. Среди них были солдаты Вооруженных Сил, Национальная гвардия, пограничная охрана и DSST.
Также недавно Украина передала государству-агрессору тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. Они были переданы россии не в рамках обмена пленными.